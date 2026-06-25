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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

عزاداری روز عاشورا در اندیمشک

عزاداری روز عاشورا در اندیمشک

اهواز - مردم شهرستان اندیمشک در روز عاشورا در مناطق مختلف این شهرستان عزاداری های پرشوری برگزار کردند.

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کد مطلب 6870442

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