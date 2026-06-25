https://mehrnews.com/x3cqw7 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶ کد مطلب 6870442 استانها خوزستان استانها خوزستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶ عزاداری روز عاشورا در اندیمشک اهواز - مردم شهرستان اندیمشک در روز عاشورا در مناطق مختلف این شهرستان عزاداری های پرشوری برگزار کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6870442 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم شهرستان فریدن در ششمین شب محرم در تجمعات شبانه شکوه آئین عزاداری حسینی عاشورا در بام ایران عزاداری مردم در شهرستان های مختلف کرمان در رثای اباعبدالله شب پنجم محرم در آستارا؛ نوای «یاحسین» در مساجد و تکایا طنینانداز شد مرزداران پارسآباد در تاسوعا؛ میعادگاه عاشقان علمدار کربلا عزاداری شب سوم محرم در بندر مرزی آستارا برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر شهرستان اندیمشک
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