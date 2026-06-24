خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بابک آدیگوزلی: روز نهم محرم مصادف با تاسوعای حسینی در روز شمار واقعه کربلا به نام سقای حرم، علمدار کربلا و نماد غیرت و شجاعت حضرت عباس (ع) است



شهرستان پارس‌آباد مغان همزمان با تاسوعای حسینی، صحنه جلوه‌های کم‌نظیر عشق و ارادت به حضرت ابوالفضل العباس (ع) است. جایی که هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با حضور در آیین‌های عزاداری، بار دیگر وفاداری خود را به مکتب عاشورا و فرهنگ ایثار و فداکاری به نمایش گذاشتند.



از نخستین ساعات صبح تاسوعا، نوای «یا عباس» در جای جای شهر طنین‌انداز شد و دسته‌های عزاداری با نظم و شکوه خاصی در مسیرهای تعیین شده به حرکت درآمدند. پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی حسینی را به نمایش گذاشتند.



چهارراه امام خمینی (ره) و خیابان‌های منتهی به آن، میزبان خیل عظیم عزادارانی بود که با سینه‌زنی و زنجیرزنی یاد رشادت‌ها، وفاداری و ایثار سقای دشت کربلا را گرامی داشتند. پرچم‌های سیاه، بیرق‌های مزین به نام حضرت ابوالفضل (ع) و فضای معنوی حاکم بر شهر، حال و هوایی متفاوت به پارس‌آباد بخشیده بود.



در کنار مراسم عزاداری، ده‌ها ایستگاه صلواتی در نقاط مختلف شهر برپا شده و خادمان حسینی با توزیع چای، شربت، آش و نذورات از عزاداران پذیرایی کردند. حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این ایستگاه‌ها، جلوه‌ای زیبا از انتقال فرهنگ خدمت‌رسانی و روحیه مشارکت اجتماعی در مکتب عاشورا بود.



همچنین بسیاری از کسبه و بازاریان پارس‌آباد با تعطیلی واحدهای صنفی خود و نصب پرچم‌های عزا، ارادت دیرینه خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش ابراز کردند.



در این میان پویش نذر خون نیز با استقبال گسترده مردم همراه شد و شهروندان حسینی با حضور در پایگاه انتقال خون، پیام ایثار و نوع‌دوستی عاشورا را در قالب اقدامی انسان‌دوستانه به نمایش گذاشتند.



عاشورا بهترین مدرسه تربیت نسل جوان است



حجت‌الاسلام علی‌اکبر باقری بنابی، امام جمعه شهرستان پارس‌آباد، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: قیام عاشورا ماندگارترین جلوه آزادگی، عزت‌طلبی و مبارزه با ظلم در تاریخ بشریت است و انتقال صحیح آموزه‌های این مکتب به نسل جوان از مهم‌ترین رسالت‌های فرهنگی و دینی جامعه به شمار می‌رود.



امام جمعه پارس‌آباد ادامه داد: مکتب امام حسین (ع) گنجینه‌ای ارزشمند برای تربیت نسل آینده است و تمسک به فرهنگ عاشورا می‌تواند جوانان را در برابر توطئه‌های فرهنگی و فکری دشمنان مصون ساخته و مسیر سعادت و تعالی را برای آنان هموار کند.



وی با اشاره به درس‌های انسان‌ساز واقعه کربلا افزود: ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، اهتمام به اقامه نماز، روحیه ظلم‌ستیزی، پایداری در مسیر حق و تبعیت از ولایت از برجسته‌ترین پیام‌های نهضت حسینی است که می‌تواند جامعه اسلامی را در برابر آسیب‌ها و انحرافات بیمه کند.



تاسوعا، روز روایت مردی است که وفاداری را تا بلندای تاریخ معنا کرد؛ روزی که دل‌های عاشقان اهل‌بیت (ع) در ماتم پرچمدار کربلا به تپش می‌افتد و نام حضرت ابوالفضل العباس (ع) چون چراغی فروزان بر زبان عزاداران جاری می‌شود. در این روز، فضای پارس‌آباد مغان رنگ حزن و معرفت به خود گرفت و مردم با حضور در آیین‌های سوگواری، ارادت قلبی خود را به علمدار نهضت عاشورا ابراز کردند.



کوچه‌ها و خیابان‌های شهر در تاسوعای حسینی، صحنه حضور نسلی بود که پیام ایثار و جوانمردی را از مکتب کربلا آموخته است. عزاداران با گام‌هایی استوار در مسیر عشق به اهل‌بیت (ع)، یاد سقای دشت نینوا را زنده نگه داشتند و با زمزمه مرثیه‌ها و نوحه‌های حسینی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های جاودانه عاشورا تأکید کردند.



از تاسوعای حسینی تا عهد جوانان با آرمان‌های عاشورا



یک نوجوان پارس‌آبادی در حاشیه آیین‌های عزاداری تاسوعای حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مکتب امام حسین (ع) مکتب آزادگی، عزت و ایستادگی در برابر ظلم است و ما نوجوانان امروز با الهام از فرهنگ عاشورا، راه سیدالشهدا (ع) را ادامه خواهیم داد.



وی افزود: ملت ایران همواره با پیروی از مکتب عاشورا و آرمان‌های امام حسین (ع)، پایبند به مسیر ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند و ما نیز به عنوان نسل جوان عهد می‌بندیم که با رهبر جدید انقلاب پیمان وفاداری ببندیم، راه حق و عدالت را ادامه دهیم و در برابر ظلم و ظالمان ایستادگی کنیم.



تاسوعای حسینی در پارس‌آباد تنها یک مراسم عزاداری نبود؛ بلکه نمایش باشکوهی از وفاداری، همدلی و عشق مردمی بود که با الهام از مکتب عاشورا، ارزش‌های ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری را زنده نگه داشته‌اند.



امروز پارس‌آباد بار دیگر ثابت کرد که نام حضرت عباس (ع) همچنان پرچم‌دار وحدت دل‌ها و الهام‌بخش فرهنگ وفاداری در میان نسل‌های مختلف است.

در این میان، فضای معنوی شهر تنها محدود به خیابان‌ها و دسته‌های عزاداری نبود؛ بلکه خانه‌های پارس‌آباد نیز با نوای روضه و مرثیه، هم‌نوا با حزن حسینی شده بود. خانواده‌ها با برپایی جلسات خانگی روضه‌خوانی و تعزیه‌داری کودکان و نوجوانان را با مفاهیم ایثار، وفاداری و شجاعت آشنا می‌سازند. مادران و همسران شهدا و جانبازان، با روایت خاطراتی از دلاورمردی‌های عاشوراییان، پل ارتباطی نسل امروز با حماسه کربلا را مستحکم‌تر می‌سازند. در کوچه پس‌کوچه‌های شهر، صدای مدیحه‌سرایی و نوحه‌خوانی که از دل هیئت‌های مذهبی برمی‌خاست، گوش‌نواز هر رهگذری بود و دل‌ها را به یاد تشنگی و لب‌های خشکیده حضرت عباس (ع) می‌گداخت.



همزمان با آیین‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز در حسینیه‌ها و مساجد پارس‌آباد برگزار شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تعزیه‌خوانی با موضوع رشادت‌های علمدار کربلا، سخنرانی‌های مذهبی با محوریت تبیین ابعاد شخصیتی حضرت ابوالفضل (ع) و نمایشگاه‌های عکس و پوستر با مضامین عاشورایی اشاره کرد. هنرمندان و مداحان محلی با اجرای مرثیه‌های بدیع و پرشور، حال و هوای شهر را غرق در عطر حسینی کردند و جوانان با حضور پرشور در این محافل، گام‌های استواری در مسیر شناخت عمیق‌تر نهضت عاشورا برداشتند. همچنین غرفه‌های پاسخگویی به شبهات دینی و مسابقات فرهنگی با محوریت واقعه کربلا، فرصتی فراهم آورد تا نسل جوان با پرسش و پاسخ، گنجینه معرفت حسینی را بیش از پیش درک کند و بر غنای ایمان خود بیفزاید.