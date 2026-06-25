سیدحبیب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی در مسیر دست عزاداری زینبیه اعظم زنجان از ساعت هفت صبح روز جمعه آغاز می‌شود و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت، گفت: با توجه به اعمال محدودیت های ترافیکی شهروندان از توقف خودرو در مسیرهای تعیین‌شده خودداری کنند.

وی افزود: مسیر دروازه ارک به سمت امیرکبیر، میدان ۱۵ خرداد و طول مسیر خیابان امام تا امامزاده سید ابراهیم(ع)، خیابان فردوسی به سمت خیابان امام، زینبیه غربی و تمامی خیابان‌ها و کوچه‌های منتهی به خیابان امام مشمول این محدودیت‌های ترافیکی خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی‌ و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه خودروهای متوقف در محدوده‌های مشمول محدودیت توسط عوامل انتظامی به پارکینگ منتقل خواهد شد، گفت: شهروندان برای تسهیل در عبور و مرور و برگزاری مراسم منظم و با امنیت بالا، پلیس را یاری کنند.