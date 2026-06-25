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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

محدودیت‌های ترافیکی در مسیر دست عزاداری زینبیه اعظم زنجان اعمال می شود

محدودیت‌های ترافیکی در مسیر دست عزاداری زینبیه اعظم زنجان اعمال می شود

زنجان- رئیس پلیس راهنمایی‌ و رانندگی استان زنجان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مسیر دست عزاداری زینبیه اعظم زنجان خبرداد.

سیدحبیب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی در مسیر دست عزاداری زینبیه اعظم زنجان از ساعت هفت صبح روز جمعه آغاز می‌شود و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت، گفت: با توجه به اعمال محدودیت های ترافیکی شهروندان از توقف خودرو در مسیرهای تعیین‌شده خودداری کنند.

وی افزود: مسیر دروازه ارک به سمت امیرکبیر، میدان ۱۵ خرداد و طول مسیر خیابان امام تا امامزاده سید ابراهیم(ع)، خیابان فردوسی به سمت خیابان امام، زینبیه غربی و تمامی خیابان‌ها و کوچه‌های منتهی به خیابان امام مشمول این محدودیت‌های ترافیکی خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی‌ و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه خودروهای متوقف در محدوده‌های مشمول محدودیت توسط عوامل انتظامی به پارکینگ منتقل خواهد شد، گفت: شهروندان برای تسهیل در عبور و مرور و برگزاری مراسم منظم و با امنیت بالا، پلیس را یاری کنند.

کد مطلب 6870504

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