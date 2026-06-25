به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست کمیته ملی هوشمندسازی با اشاره به سیر تکاملی فناوریهای پایش حیاتوحش، اظهار داشت: فناوریهای مرتبط با حفاظت از پرندگان، مسیری طولانی را از روشهای سنتی مانند حلقهگذاری تا سامانههای پیشرفته «چندحسگری» و متصل به شبکههای جهانی طی کرده است. امروزه استفاده از این ردیابهای نوین، ابزاری کلیدی برای پایش دقیق رفتار، مسیرهای مهاجرتی و زیستگاههای پرندگان محسوب میشود.
وی در خصوص نحوه مدیریت این حوزه تصریح کرد: مباحث فنی و تخصصی ردیابهای جانوری به طور مستقیم در حوزه معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی تعریف میشود؛ در حالی که ابعاد امنیتی، اجرایی و زیرساختی آن با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و انفورماتیک سازمان راهبری خواهد شد.
ظهرابی با اشاره به تجربه موفق در استان همدان گفت: هماکنون سامانه هوشمند پایش مناطق در استان همدان راهاندازی شده است که دو محور کلیدی «پایش هوشمند عرصههای طبیعی» و «نظارت بر عملکرد و ارتقای امنیت محیطبانان» را پوشش میدهد. این مدل عملیاتی میتواند بهعنوان الگو و پایه اصلی برای اجرای سراسری در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم پرهیز از رفتارهای سلیقهای تأکید کرد و افزود: دفتر فناوری اطلاعات سازمان مکلف شده است با بررسی الگوهای موجود، پروتکل جامع و واحدی را جهت ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور تدوین کند که پس از تأیید نهایی، به تمامی ادارات کل استانی ابلاغ خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم علمی بودن پروژههای هوشمندسازی خاطرنشان کرد: انجام مطالعات دقیق کارشناسی و امکانسنجی پیش از شروع هرگونه عملیات اجرایی در استانها الزامی است. هدف ما این است که با رعایت چارچوبهای استاندارد، گامهای هوشمندسازی حفاظت از حیاتوحش کشور بهصورت اصولی، هماهنگ و با حداکثر اثربخشی برداشته شود.
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