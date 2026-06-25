به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی ظهر پنجشنبه در مراسم نماز ظهر عاشورا در زنجان، با اشاره به ابعاد معرفتی و اجتماعی نهضت عاشورا، اظهار کرد: قیام سیدالشهدا (ع) حرکتی ماندگار برای احیای ارزشهای الهی و بسترسازی برای استقرار عدالت در جامعه بشری بود.
وی با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا محدود به یک واقعه تاریخی نیست، افزود: پیام نهضت کربلا در طول تاریخ الهامبخش ملتهای آزادیخواه بوده و امروز نیز میتواند مسیر مقابله با ظلم، تبعیض و بیعدالتی را برای جوامع ترسیم کند.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه عزاداری برای امام حسین (ع) یک موضعگیری اعتقادی و اجتماعی محسوب میشود، گفت: خونخواهی سیدالشهدا (ع) به معنای استمرار راه حقطلبی، مقابله با ستم و تلاش برای تحقق عدالت در جامعه است.
حسینی با اشاره به نقش آیینهای عزاداری در تقویت انسجام اجتماعی و دینی، گفت: مجالس حسینی همواره کانون اجتماع مؤمنان و بستری برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری اجتماعی بوده است.
وی ادامه داد: یادآوری رشادتها و فداکاریهای شهدای کربلا از جمله حضرت علیاکبر (ع)، حضرت علیاصغر (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، نشاندهنده جایگاه والای ایثار در مسیر دفاع از حق و حقیقت است؛ مسیری که همچنان برای آزادگان جهان الهامبخش باقی مانده است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به جایگاه نماز ظهر عاشورا در نهضت حسینی، اظهار کرد: اقامه نماز توسط امام حسین (ع) در حساسترین لحظات نبرد، پیام روشنی از اولویت بندگی خداوند و پایبندی به ارزشهای دینی حتی در دشوارترین شرایط بود.
وی نماز ظهر عاشورا را نماد استقامت، ایمان و پایداری در مسیر حق دانست و افزود: این اقدام تاریخی نشان داد که حفظ اصول و ارزشهای الهی در هر شرایطی بر همه ملاحظات دیگر مقدم است.
حسینی همچنین با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از آموزههای عاشورا در مواجهه با چالشهای امروز جهان، گفت: ملتهای مسلمان و آزادیخواه میتوانند با الهام از فرهنگ حسینی، در برابر ظلم، سلطهطلبی و تضییع حقوق ملتها ایستادگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت روحیه عدالتخواهی، حفظ وحدت جامعه اسلامی و حرکت در مسیر تحقق آرمانهای الهی از مهمترین مسئولیتهای پیروان مکتب سیدالشهدا (ع) در عصر حاضر است.
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