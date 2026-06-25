  1. استانها
  2. زنجان
۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

عزاداری حسینی تجلی عدالت‌خواهی و زمینه‌ساز جامعه مهدوی است

عزاداری حسینی تجلی عدالت‌خواهی و زمینه‌ساز جامعه مهدوی است

زنجان-امام جمعه زنجان با بیان اینکه عزاداری برای امام حسین (ع) تنها به سوگواری محدود نمی‌شود، گفت: عزاداری حسینی نماد عدالت‌خواهی، مبارزه با ظلم و تلاش برای تحقق آرمان‌های جامعه مهدوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی ظهر پنجشنبه در مراسم نماز ظهر عاشورا در زنجان، با اشاره به ابعاد معرفتی و اجتماعی نهضت عاشورا، اظهار کرد: قیام سیدالشهدا (ع) حرکتی ماندگار برای احیای ارزش‌های الهی و بسترسازی برای استقرار عدالت در جامعه بشری بود.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا محدود به یک واقعه تاریخی نیست، افزود: پیام نهضت کربلا در طول تاریخ الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه بوده و امروز نیز می‌تواند مسیر مقابله با ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی را برای جوامع ترسیم کند.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه عزاداری برای امام حسین (ع) یک موضع‌گیری اعتقادی و اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: خونخواهی سیدالشهدا (ع) به معنای استمرار راه حق‌طلبی، مقابله با ستم و تلاش برای تحقق عدالت در جامعه است.

حسینی با اشاره به نقش آیین‌های عزاداری در تقویت انسجام اجتماعی و دینی، گفت: مجالس حسینی همواره کانون اجتماع مؤمنان و بستری برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بوده است.

وی ادامه داد: یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای کربلا از جمله حضرت علی‌اکبر (ع)، حضرت علی‌اصغر (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، نشان‌دهنده جایگاه والای ایثار در مسیر دفاع از حق و حقیقت است؛ مسیری که همچنان برای آزادگان جهان الهام‌بخش باقی مانده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به جایگاه نماز ظهر عاشورا در نهضت حسینی، اظهار کرد: اقامه نماز توسط امام حسین (ع) در حساس‌ترین لحظات نبرد، پیام روشنی از اولویت بندگی خداوند و پایبندی به ارزش‌های دینی حتی در دشوارترین شرایط بود.

وی نماز ظهر عاشورا را نماد استقامت، ایمان و پایداری در مسیر حق دانست و افزود: این اقدام تاریخی نشان داد که حفظ اصول و ارزش‌های الهی در هر شرایطی بر همه ملاحظات دیگر مقدم است.

حسینی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های عاشورا در مواجهه با چالش‌های امروز جهان، گفت: ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه می‌توانند با الهام از فرهنگ حسینی، در برابر ظلم، سلطه‌طلبی و تضییع حقوق ملت‌ها ایستادگی کنند.

وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت روحیه عدالت‌خواهی، حفظ وحدت جامعه اسلامی و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های الهی از مهم‌ترین مسئولیت‌های پیروان مکتب سیدالشهدا (ع) در عصر حاضر است.

کد مطلب 6870552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها