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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

یک مدال طلا و یک نقره برای تکواندوکاران ایران در قزاقستان

یک مدال طلا و یک نقره برای تکواندوکاران ایران در قزاقستان

تکواندوکاران کشورمان در رقابت های بین المللی قزاقستان موفق به کسب دو مدال طلا و نقره شدند .

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی آزاد قرقیزستان امروز پنجشنبه ۴ تیرماه با حضور ۳۷۲ تکواندوکار در رده سنی بزرگسالان برگزار شد که در نهایت تلاش نمایندگان کشورمان به کسب یک مدال طلا توسط رضا کلهر و یک مدال نقره توسط هستی ولی نژاد انجامید.

رضاکلهر در وزن ۷۴- کیلوگرم ابتدا با «اورینگالی» از قزاقستان را شکست داد و سپس «باباخان»از بلاروس را از پیش رو برداشت و در ادامه «اورین باسار» از قزاقستان را شکست داد.

کلهر در نیمه نهایی در پیکار با «برکای ارر» از ترکیه صاحب برتری شد و به فینال صعود کرد. این ترکیه ای ک دو هفته قبل طلای گرندپری رم را کسب کرده بود. وی در مبارزه پایانی هم نماینده روسیه را در دو راند شکست داد و طلا گرفت.

هستی ولی نژاد در وزن ۴۶- کیلوگرم با دو پیروزی برابر تکواندوکارانی از قزاقستان راهی مرحله نیمه نهایی شد و در ادامه هم «نازلی تسگین»از ترکیه را شکست داد و راهی مبارزه پایانی شد. نماینده کشورمان در دیدار نهایی نتیجه را به «اکبرووا» تکواندوکار مطرح آذربایجان واگذار کرد و نقره گرفت.

در وزن ۴۹- کیلوگرم روژان گودرزی دور نخست استراحت داشته و سپس به برابر «گوگباکان» تکواندوکار عنوان دار ترکیه نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.روژان صوفی در وزن ۵۷- کیلوگرم دور نخست به «کسینیا زودر» از روسیه باخت و از جدول خارج شد.

در وزن ۶۳- کیلوگرم طه رحمانی ابتدا «یاهونی» از بلاروس را شکست داد و سپس به «ماکسیم اوسین» از روسیه باخت. دانیال بزرگی در وزن ۷۴- کیلوگرم در مبارزه نخست را به «رجب اف» از ازبکستان واگذار کرد و حذف شد. همچنین امیرمحمد نصیر احمدی پس از دو پیروزی باخت و از دست یابی به مدال بازماند.

سجاد مردانی و نیلوفر صفریان هم هدایت این تکواندوکاران را برعهده خواهند داشت. ضمن اینکه اصغر محمدی رئیس هیات تکواندو استان زنجان سرپرست تیم می باشد.

کد مطلب 6870826

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