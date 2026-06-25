ماجرای خروج نظامیان اسرائیلی از جنوب لبنان چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی به نقل از یک مقام امنیتی این رژیم اعلام کرد: ارتش اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نکرده و هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته است.

روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از افسران اسرائیلی مستقر در یک موضع لبنانی نوشت: ما هیچ دستوری برای عقب‌نشینی از این موضع دریافت نکرده‌ایم.

این درحالی است که کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی مدعی شد که نظامیان این رژیم از مناطق محدودی در جنوب لبنان به زودی عقب نشینی خواهند کرد.

این رسانه صهیونیستی از تداوم اشغالگری این رژیم بر بخش اعظم مناطق اشغالی جنوب لبنان خبر داد.

یک منبع نظامی لبنانی نیز به الجزیره گفت: ما هیچ گونه عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های اشغالی لبنان را ثبت نکرده‌ایم. نیروهای اسرائیلی هنوز در تمام مناطقی که اخیراً اشغال کردند، مستقر هستند.

پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شده بود: اسرائیل از بخشی از منطقه حائل ایجاد شده در جنوب لبنان عقب‌نشینی کرده است. عقب‌نشینی اسرائیل نشانه‌ای از حسن نیت نسبت به دولت لبنان است. ارتش لبنان باید به منطقه‌ای که اسرائیل از آن عقب‌نشینی کرده، منتقل شود.