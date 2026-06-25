  1. استانها
  2. قم
۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳

یکتا: ولایت‌پذیری، میراث ماندگار شهدا و رمز آمادگی برای ظهور است

یکتا: ولایت‌پذیری، میراث ماندگار شهدا و رمز آمادگی برای ظهور است

قم- راوی دفاع مقدس با تأکید بر اینکه شهدا با تبعیت عملی از ولایت، مسیر عزت و سربلندی را پیمودند، گفت: آمادگی برای یاری حضرت ولی‌عصر (عج) در گرو ولایت‌پذیری‌و حضور مسئولانه در میدان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه پنجشنبه در مراسم عزاداری هیئت حضرت علی‌اصغر (ع) که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم برگزار شد،اظهار کرد: لبیک به ندای «هل من ناصر» امام حسین (ع) تنها به حضور در میدان کربلا محدود نبود، بلکه در هر زمان و شرایطی می‌توان با اخلاص، یاد امام، یاری دین خدا و ایستادگی در مسیر حق، پاسخگوی این دعوت الهی بود.


این راوی دفاع مقدس با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار علیه کودکان بی‌گناه تصریح کرد: همان‌گونه که شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) سند مظلومیت عاشوراست، شهادت کودکان مظلوم در روزگار معاصر نیز حقیقت چهره ستمگران را آشکار کرده و بسیاری از تبلیغات و شبهات را از میان برده است.

یکتا با اشاره به جایگاه معنوی شهر قم گفت: قم به برکت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه علمیه و حضور علمای بزرگ، سرزمین توسل و اجابت دعا است و مردم این شهر باید بیش از دیگران قدر این نعمت‌های الهی را بدانند.

وی افزود: بزرگان دین در مشکلات و گرفتاری‌ها همواره مردم را به توسل به حضرت ولی‌عصر (عج) و برپایی مجالس روضه، به ویژه روضه حضرت علی‌اصغر (ع)، سفارش کرده‌اند و این سنت، آثار و برکات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی داشته است.

این فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: مجاورت با بارگاه حضرت معصومه (س) نباید موجب عادی شدن این نعمت بزرگ شود، بلکه زائران و مجاوران باید هر روز این فرصت را سرمایه‌ای برای تقویت ارتباط با اهل‌بیت (ع) بدانند.

وی با بیان اینکه بسیاری از گره‌های بزرگ با توسل و اخلاص گشوده شده است، اظهار کرد: تجربه علما و صالحان نشان می‌دهد که توسل به حضرت علی‌اصغر (ع) در کنار اخلاص و دعا، آثار شگرفی در رفع مشکلات داشته است.

لقمه حلال، ریشه تربیت شهدا بود

یکتا در ادامه با اشاره به سبک زندگی شهدا گفت: هرگاه درباره تربیت شهیدان تحقیق می‌کنیم، بیش از هر چیز به نقش لقمه حلال، تربیت صحیح خانواده و محبت اهل‌بیت (ع) می‌رسیم و این عوامل، زیربنای شخصیت انسان‌های بزرگ را شکل داده است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم راز پرورش شخصیت‌هایی همچون شهید عباس بابایی، شهید مصطفی چمران، شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای بزرگ را بدانیم، باید به پاکی خانواده، ایمان والدین و روزی حلال آنان توجه کنیم.

این راوی دفاع مقدس با بیان خاطراتی از شهید بابایی اظهار کرد: آن شهید از نوجوانی برای حفظ پاکدامنی و دوری از گناه، با نفس خود مجاهده می‌کرد و همین اخلاص، او را به قله‌های معنویت و شهادت رساند.

وی ادامه داد: شهید چمران نیز همه توان علمی و موقعیت اجتماعی خود را در راه خدا و دفاع از اسلام به میدان آورد و تا آخرین لحظه عمر، با روحیه‌ای عاشقانه و خالصانه در مسیر جهاد باقی ماند.

یکتا با اشاره به شهدای سال‌های اخیر گفت: شهدای مدافع حرم، شهدای امر به معروف و نهی از منکر و کودکانی که در حوادث تروریستی و تجاوزهای دشمنان اسلام به شهادت رسیده‌اند، امتداد همان مسیر عاشورا هستند و یاد آنان باید همواره زنده بماند.

وی افزود: جوانانی که با اخلاص در راه دفاع از ارزش‌های دینی جان خود را تقدیم کردند، نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت محدود به دوران دفاع مقدس نیست و در هر عصر، عاشوراییان تازه‌ای پرچم حق را بر دوش می‌گیرند.

این فعال فرهنگی با اشاره به مظلومیت کودکان شهید در کشورهای اسلامی تصریح کرد: آنچه امروز در غزه، لبنان، سوریه، یمن و دیگر سرزمین‌های اسلامی بر کودکان بی‌دفاع می‌گذرد، یادآور مظلومیت حضرت علی‌اصغر (ع) و سند دیگری بر استمرار جبهه ظلم در برابر جبهه حق است.

وی خاطرنشان کرد: یاد شهیدان نوجوان و کودک، انسان را متوجه این حقیقت می‌کند که سن و سال، مانع حضور در جبهه حق نیست و اخلاص و ایمان، معیار اصلی ارزش انسان‌هاست.

ولایت‌پذیری، میراث ماندگار شهداست

یکتا در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت اظهار کرد: مهم‌ترین درس شهدا، اطاعت از ولی خدا و حضور مسئولانه در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی بود و همین روحیه آنان را به قله‌های عزت رساند.

وی افزود: جامعه اسلامی باید با دقت، بصیرت و مسئولیت‌پذیری از تحقق منویات رهبر انقلاب پاسداری کند و اجازه ندهد سخن و مطالبه ولی‌فقیه بر زمین بماند.

این راوی دفاع مقدس تأکید کرد: انتظار حقیقی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، تنها با شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حضور آگاهانه، وفاداری به آرمان‌های عاشورا، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آمادگی برای یاری امام زمان (عج) است.

یکتا در پایان با دعوت عزاداران به دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) و پیروزی جبهه حق، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ روحیه ایثار، بصیرت و ولایت‌مداری، زمینه‌ساز تحقق وعده الهی و ظهور منجی عالم بشریت باشند.

کد مطلب 6870937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها