به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه پنجشنبه در مراسم عزاداری هیئت حضرت علی‌اصغر (ع) که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم برگزار شد،اظهار کرد: لبیک به ندای «هل من ناصر» امام حسین (ع) تنها به حضور در میدان کربلا محدود نبود، بلکه در هر زمان و شرایطی می‌توان با اخلاص، یاد امام، یاری دین خدا و ایستادگی در مسیر حق، پاسخگوی این دعوت الهی بود.



این راوی دفاع مقدس با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار علیه کودکان بی‌گناه تصریح کرد: همان‌گونه که شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) سند مظلومیت عاشوراست، شهادت کودکان مظلوم در روزگار معاصر نیز حقیقت چهره ستمگران را آشکار کرده و بسیاری از تبلیغات و شبهات را از میان برده است.



یکتا با اشاره به جایگاه معنوی شهر قم گفت: قم به برکت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه علمیه و حضور علمای بزرگ، سرزمین توسل و اجابت دعا است و مردم این شهر باید بیش از دیگران قدر این نعمت‌های الهی را بدانند.



وی افزود: بزرگان دین در مشکلات و گرفتاری‌ها همواره مردم را به توسل به حضرت ولی‌عصر (عج) و برپایی مجالس روضه، به ویژه روضه حضرت علی‌اصغر (ع)، سفارش کرده‌اند و این سنت، آثار و برکات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی داشته است.



این فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: مجاورت با بارگاه حضرت معصومه (س) نباید موجب عادی شدن این نعمت بزرگ شود، بلکه زائران و مجاوران باید هر روز این فرصت را سرمایه‌ای برای تقویت ارتباط با اهل‌بیت (ع) بدانند.



وی با بیان اینکه بسیاری از گره‌های بزرگ با توسل و اخلاص گشوده شده است، اظهار کرد: تجربه علما و صالحان نشان می‌دهد که توسل به حضرت علی‌اصغر (ع) در کنار اخلاص و دعا، آثار شگرفی در رفع مشکلات داشته است.



لقمه حلال، ریشه تربیت شهدا بود



یکتا در ادامه با اشاره به سبک زندگی شهدا گفت: هرگاه درباره تربیت شهیدان تحقیق می‌کنیم، بیش از هر چیز به نقش لقمه حلال، تربیت صحیح خانواده و محبت اهل‌بیت (ع) می‌رسیم و این عوامل، زیربنای شخصیت انسان‌های بزرگ را شکل داده است.



وی افزود: اگر می‌خواهیم راز پرورش شخصیت‌هایی همچون شهید عباس بابایی، شهید مصطفی چمران، شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای بزرگ را بدانیم، باید به پاکی خانواده، ایمان والدین و روزی حلال آنان توجه کنیم.



این راوی دفاع مقدس با بیان خاطراتی از شهید بابایی اظهار کرد: آن شهید از نوجوانی برای حفظ پاکدامنی و دوری از گناه، با نفس خود مجاهده می‌کرد و همین اخلاص، او را به قله‌های معنویت و شهادت رساند.



وی ادامه داد: شهید چمران نیز همه توان علمی و موقعیت اجتماعی خود را در راه خدا و دفاع از اسلام به میدان آورد و تا آخرین لحظه عمر، با روحیه‌ای عاشقانه و خالصانه در مسیر جهاد باقی ماند.



یکتا با اشاره به شهدای سال‌های اخیر گفت: شهدای مدافع حرم، شهدای امر به معروف و نهی از منکر و کودکانی که در حوادث تروریستی و تجاوزهای دشمنان اسلام به شهادت رسیده‌اند، امتداد همان مسیر عاشورا هستند و یاد آنان باید همواره زنده بماند.



وی افزود: جوانانی که با اخلاص در راه دفاع از ارزش‌های دینی جان خود را تقدیم کردند، نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت محدود به دوران دفاع مقدس نیست و در هر عصر، عاشوراییان تازه‌ای پرچم حق را بر دوش می‌گیرند.



این فعال فرهنگی با اشاره به مظلومیت کودکان شهید در کشورهای اسلامی تصریح کرد: آنچه امروز در غزه، لبنان، سوریه، یمن و دیگر سرزمین‌های اسلامی بر کودکان بی‌دفاع می‌گذرد، یادآور مظلومیت حضرت علی‌اصغر (ع) و سند دیگری بر استمرار جبهه ظلم در برابر جبهه حق است.



وی خاطرنشان کرد: یاد شهیدان نوجوان و کودک، انسان را متوجه این حقیقت می‌کند که سن و سال، مانع حضور در جبهه حق نیست و اخلاص و ایمان، معیار اصلی ارزش انسان‌هاست.



ولایت‌پذیری، میراث ماندگار شهداست



یکتا در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت اظهار کرد: مهم‌ترین درس شهدا، اطاعت از ولی خدا و حضور مسئولانه در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی بود و همین روحیه آنان را به قله‌های عزت رساند.



وی افزود: جامعه اسلامی باید با دقت، بصیرت و مسئولیت‌پذیری از تحقق منویات رهبر انقلاب پاسداری کند و اجازه ندهد سخن و مطالبه ولی‌فقیه بر زمین بماند.



این راوی دفاع مقدس تأکید کرد: انتظار حقیقی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، تنها با شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حضور آگاهانه، وفاداری به آرمان‌های عاشورا، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آمادگی برای یاری امام زمان (عج) است.



یکتا در پایان با دعوت عزاداران به دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) و پیروزی جبهه حق، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ روحیه ایثار، بصیرت و ولایت‌مداری، زمینه‌ساز تحقق وعده الهی و ظهور منجی عالم بشریت باشند.