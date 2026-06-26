به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساوه اظهار کرد:با استناد به آموزه‌های قرآن کریم و بیانات رهبری، یکی از مهم‌ترین خطاهای محاسباتی، تحلیل صرفاً مادی از مسائل و غفلت از سنت‌های الهی است.

وی افزود: وعده الهی در نصرت مؤمنان، سنتی تغییرناپذیر است و هرگاه جامعه اسلامی در مسیر دین الهی حرکت کند، از یاری خداوند برخوردار خواهد شد.

امام جمعه ساوه گفت:دشمنان انقلاب اسلامی پس از شکست در میدان‌های مختلف، اکنون تمرکز خود را بر ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولان و تصمیم‌سازان کشور معطوف کرده‌اند.

وی افزود: چنانچه در دستگاه محاسباتی مسئولان اختلال ایجاد شود، نتیجه آن سستی اراده‌ها، نادیده گرفتن تجربه‌های ارزشمند گذشته و فراهم شدن بستر تکرار اشتباهات پیشین خواهد بود.

حجت الاسلام رحیمی تأکید کرد: مسئولان و تصمیم‌گیران باید با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و حفظ استقلال و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، در مسیر عزت و اقتدار کشور گام بردارند.

امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به اهمیت قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اسلامی، گفت: کارآمدی یا ناکارآمدی این نهاد تأثیر مستقیمی بر سلامت یا فساد سایر دستگاه‌های کشور دارد.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضائی، بخشی از سنگینی کار دستگاه قامه را ناشی از ضعف در حوزه‌های تربیتی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانست و خواستار ایفای نقش مؤثر نهادهای فرهنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی شد.

امام جمعه ساوه با اشاره به بحران‌های اجتماعی گفت: طلاق و مصرف مواد مخدر از جمله چالش‌های جدی بوده که علاوه بر ایجاد بحران در کانون خانواده، موجب افزایش پرونده‌های قضائی و بروز مشکلات متعدد در سطح جامعه شده و نیازمند تدبیر ویژه است.