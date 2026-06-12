به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ساوه اظهار کرد: دشمنان اسلام برای دستیابی به اهداف خود از هیچ خیانت و جنایتی فروگذار نکرده و به هیچ اصل انسانی پایبند نیستند.

وی افزود: آنچه انگیزه ملت ایران را برای مقاومت و ایستادگی در برابر آمریکا دوچندان می‌کند، خصلت‌های رئیس‌جمهور این کشور است که شباهت‌های قابل‌توجهی با یزید بن معاویه دارد.

امام جمعه ساوه با برشمردن شباهت‌های میان نظام سلطه و جریان یزیدی، تصریح کرد: مهارت در جنگ روانی و بزرگ‌نمایی، فساد اخلاقی و بی‌اعتنایی به موازین انسانی، اشرافی‌گری و ثروت‌اندوزی، و تضعیف جایگاه قدرت حاکم به واسطه شکاف‌های داخلی، از ویژگی‌های مشترکی است که در هر دو جریان ظالم دیده می‌شود.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا نیز مانند حاکمان جبار اموی، با تناقض‌گویی، فضاسازی رسانه‌ای و رویکردهای نژادپرستانه، به دنبال پیشبرد اهداف استکباری است، با این حال، جبهه مقاومت مقتدر و مظلوم، با توکل به خداوند، همچنان به تکلیف خود عمل می‌کند.

حجت‌الاسلام رحیمی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی حیات ۴۷ ساله خود را مدیون فرهنگ عاشورا و مقاومت است، تصریح کرد: امام حسین (ع) درس ایستادگی و راه نجات از ستم زورگویان را به بشریت آموخت، اکنون نیز برای ملت مسلمان ایران روشن است که سازش و تسلیم در برابر حکام ظالم، در قاموس اسلام جایی ندارد.

وی با اشاره به شرایط نابرابر نبرد با استکبار جهانی گفت:سربلندی مومنان در گرو پایداری است و نباید از دشمن ولو با عده و عُده زیاد هراس داشت، رعب و ترس از خصائص سست‌ایمان‌هاست و در مسیر مقاومت، باید به دشمن ثابت کرد که ملت از دادن جان و مال در راه عزت و شرف ابایی ندارد.

امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: دنیا در عطش فریادی یکپارچه علیه زورگویان و بندگان قدرت و ثروت است، محرم و صفر نه فقط موسم سوگواری و اشک، بلکه کانون حرکت‌آفرین و فریاد بلند عدالت‌خواهی برای شور توأم با شعور علیه هرگونه زشتی و ناپاکی است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های عاشورا فراتر از مرزهای اسلام، همه بشریت را به سوی عدالت و امنیت فرا می‌خواند و امتداد این مسیر، بدون تمسک به فرهنگ هیئت و مساجد و منابر غیرممکن است.

تقوا؛ پناهگاه امروز و راه فردای بهشت

حجت‌الاسلام رحیمی ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، با شرح بخشی از خطبه ۱۹۱ نهج‌البلاغه گفت: تقوا، حق خداوند بر بندگان و سبب دستیابی به حقوق الهی است و پرهیزگاری در دنیای امروز، سپر بلای انسان و راه رسیدن به بهشت در جهان فرداست.

وی همچنین بر بهره‌گیری از خطبه ۱۱۳ نهج‌البلاغه، بر اهمیت برادری دینی تأکید کرد و افزود: آنچه میان مسلمانان تفرقه می‌اندازد، خبث سریره و نیت‌های سوء است و چنانچه همدلی، خیرخواهی و تعاون در جامعه حاکم باشد، قدرت جبهه اسلام در برابر توطئه‌ها دوچندان خواهد شد.

امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به هفته جهاد کشاورزی، امنیت غذایی را یک «ضرورت امنیتی» و بزرگ‌ترین ضامن وحدت ملی دانست و افزود: کشوری که در تأمین غذای مردم خود ناتوان باشد، نمی‌تواند ادعای امنیت ملی پایدار داشته باشد، زیرا مردمی که سفره آنان تأمین باشد، کمتر دچار نارضایتی و تنش می‌شوند.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه کشاورزی از جمله کمبود آب، فرسودگی خاک، کاهش بهره‌وری و وابستگی به واردات برخی محصولات راهبردی، تأکید کرد و گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی بر خودکفایی در کالاهای اساسی (مانند گندم، برنج و دانه‌های روغنی)، مدیریت پایدار منابع آب، دانش‌بنیان کردن تولید و حمایت از کشاورزان استوار است تا کشور در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی مصون بماند.