ترامپِ دشمن: ایران کشور زیبای دوست داشتنی و بازار جدید برای آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ پنجشنبه شب به وقت محلی در مراسم شام با حضور کشاورزان آمریکایی در باغ رز کاخ سفید ادعا کرد: ایران بازاری جدید برای محصولات کشاورزی آمریکا خواهد بود و این کشور «گندم، سویا و ذرت، آن هم به مقدار زیاد» به ایران خواهد فروخت.

رئیس جمهوری آمریکا در حالیکه به دلیل پیامدهای اقتصادی جنگ بی دلیل خود علیه ایران به شدت در پی توافق با جمهوری اسلامی ایران است، مدعی شد: ایران به شدت خواهان توافق با ما است و ما احتمالا این توافق را به دست خواهیم آورد.

ترامپ خطاب به کشاورزان آمریکایی ادعا کرد: ما یک بازار جدید خواهیم داشت و آن کشور دوست‌داشتنی ایران است. ایران جای زیبایی است. آیا کسی دوست دارد به آنجا برود؟

رئیس جمهوری آمریکا سپس مدعی شد: آن‌ها با کمبود مواد غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ما بخشی از پول آن‌ها را خواهیم گرفت و آن را صرف خرید مقدار زیادی گندم، سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی خواهیم کرد. این روند به زودی آغاز می‌شود. این اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود.

رئیس جمهوری آمریکا درحالی این ادعا را مطرح کرده است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیرا در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که ایران در رابطه با اموال آزاد شده اش، هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشد، تصمیم می‌گیرد و در رابطه با خرید کالا، وزارت کشاورزی و سایر بخش‌های متولی امر، هر طور که تشخیص بدهند، هم بر اساس قیمت و هم بر اساس کیفیت، تصمیم می‌گیرند و هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد.