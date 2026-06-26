آنچه باید درباره رفلاکس معده بدانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، اباذر پارسی گفت: مواد غذایی که باعث تحریک و ترشح اسید معده می‌شوند، باید از برنامه غذایی افراد حساس حذف گردند.

وی افزود: در این میان، مصرف بیش از حد ادویه‌جات، غذاهای تند، ترشیجات و همچنین مصرف زیاد قهوه و چای غلیظ از جمله اصلی‌ترین عوامل تحریک‌کننده معده هستند که می‌توانند منجر به بروز یا تشدید بیماری‌های گوارشی شوند.

این فوق‌تخصص گوارش و کبد، به علائم غیرمنتظره این بیماری اشاره کرد و گفت: رفلاکس به معنی بازگشت محتویات معده به مری است و تنها به سوزش معده محدود نمی‌شود و حتی در موارد شدید منجر به سرطان مری می‌شود.

وی ادامه داد: رفلاکس معده بر تارهای صوتی اثر می‌گذارد، همچنین باعث ایجاد سرفه مزمن یا پوسیدگی دندان‌ها می‌گردد. بسیاری از مراجعانی که با شکایت از سرفه به ما مراجعه می‌کنند، با وجود نرمال بودن نتایج آزمایش‌های قلب و ریه، در واقع دچار رفلاکس هستند؛ چرا که بازگشت مواد اسیدی به تارهای صوتی باعث تحریک، گرفتگی صدا و ایجاد سرفه‌های مکرر می‌شود.

وی در زمینه اصلاح سبک زندگی و تغذیه توصیه کرد: اولین و مهم‌ترین گام در درمان رفلاکس معده، کاهش وزن و پیشگیری از چاقی شکمی است. الگوی تغذیه باید به‌گونه‌ای باشد که فرد نه بیش از حد سیر و نه گرسنه بماند؛ به این معنا که تعداد وعده‌های غذایی افزایش و حجم هر وعده کاهش یابد تا معده در وضعیت تعادل قرار گیرد.

پارسی در پایان هشدار داد: بسیاری از کارکنان ادارات از صبح تا ظهر هیچ ماده غذایی یا میان‌وعده‌ای مصرف نمی‌کنند و سپس در وعده ناهار، حجم زیادی از غذا را مصرف کرده و بلافاصله به حالت افقی (خواب) در می‌آیند؛ این عمل، بدترین الگوی رفتاری برای سیستم گوارش است. بنابراین تاکید می‌شود که پس از غذا خوردن، حداقل یک تا دو ساعت نباید دراز کشید و برای افرادی که دچار رفلاکس هستند، توصیه می‌شود هنگام استراحت، سرشان با زاویه حدود ۳۰ درجه نسبت به زمین قرار گیرد. همچنین از مصرف خودسرانه داروها باید پرهیز شود، چرا که برخی داروها می‌توانند عوارض جدی داشته باشند و حتماً باید زیر نظر پزشک تجویز شوند.