به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره جشنواره تئاتر استان گیلان با حضور هنرمندان در بخش‌های مختلف از ۲۸ آبان تا ۷ آذر برگزار می‌شود و در این دوره بخش‌هایی همچون پژوهش، تئاتر خیابانی، دگرگونی اجرایی و رادیوتئاتر نیز پیش‌بینی شده است.

«هادی آذرنگ» مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر گیلان ظهر چهارشنبه در نشست خبری سی و هشتمین دوره جشنواره تئاتر استان گیلان که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: این دوره از جشنواره از ۲۸ آبان تا ۷ آذر با حضور هنرمندان و در قالب‌های متنوع برگزار خواهد شد.

وی از اکران آثار برگزیده دوره‌های پیشین در این دوره از جشنواره خبر داد و افزود: اجرای خیابانی، نمایشگاه آثار برگزیده بخش پوستر، نمایش آثار مکتوب هنرمندان در قالب ادبیات نمایشی و اجرای صحنه‌ای از جمله بخش‌های این دوره خواهد بود.

برگزاری بخش پژوهش برای نخستین بار

میلاد حسن‌نیا، مدیر بخش پژوهش سی و هشتمین جشنواره تئاتر گیلان نیز در این نشست اظهار کرد: بخش پژوهش برای نخستین بار با هدف تقویت ارتباط میان دانشگاه و فضای هنری و همچنین شناسایی و قدردانی از پژوهشگران بومی برگزار می‌شود.

وی افزود: این بخش در سه حوزه شامل مقالات چاپ‌نشده در زمینه تئاتر، مقالات علمی و پژوهشی چاپ‌شده مورد تأیید وزارت علوم و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه نمایش برگزار خواهد شد.

مدیر بخش پژوهش جشنواره ادامه داد: در این دوره از ظرفیت علمی پژوهشگران سراسر کشور نیز به صورت افتخاری دعوت خواهد شد.

اجرای متفاوت تئاتر خیابانی با محوریت محیط زیست

آرزو علی‌پور، مدیر بخش خیابانی سی و هشتمین جشنواره تئاتر گیلان نیز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این بخش گفت: سومین دوره تئاتر خیابانی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، متفاوت‌تر از سال‌های گذشته به صحنه خواهد رفت.

وی از برگزاری کارگاه تخصصی با هدف ارتقای کیفیت آثار خبر داد و بیان کرد: آثار این دوره با موضوع محیط زیست و بهینه‌سازی انرژی و با مشارکت منطقه آزاد انزلی اجرا خواهد شد.

دگرگونی اجرایی؛ تجربه‌ای متفاوت در جشنواره استانی

«یاسر میرحمیدی» مدیر بخش دگرگونه های اجرایی جشنواره نیز اظهار کرد: دگرگونی اجرایی شیوه‌ای متفاوت از ساختار معمول اجراست که در آن تماشاگر بخشی از اثر خواهد بود.

وی افزود: این بخش با گرایش مفهومی برای نخستین بار در قالب یک جشنواره استانی در استان گیلان برگزار می‌شود.

رادیوتئاتر؛ بخش تازه جشنواره تئاتر گیلان

«بهرام نوری» مدیر بخش رادیوتئاتر جشنواره نیز با اشاره به پیشینه این قالب نمایشی گفت: رادیوتئاتر با وجود سابقه حدود ۷۰ ساله در اروپا و یک دهه حضور در جشنواره فجر، اتفاقی نو در استان گیلان محسوب می‌شود.

وی افزود: رادیوتئاتر در واقع نوعی نمایش استودیویی رادیو روی صحنه است و با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان، امیدواریم در دوره‌های بعد نیز در بخش‌های جشنواره گنجانده شود.

دیر بخش رادیوتئاتر جشنواره با اشاره به محورهای تولید آثار این بخش عنوان کرد: محیط زیست، بهینه‌سازی انرژی و وطن از موضوعات محوری تولید آثار هستند و در بخش داوری نیز از ظرفیت بومی استان استفاده خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آثار سی و هشتمین دوره جشنواره تئاتر استان گیلان در مجتمع خاتم‌الانبیا، تماشاخانه مانیاد، تئاتر شهر و تماشاخانه نارون به صحنه می‌روند و مراسم اختتامیه جشنواره نیز در تالار مرکزی برگزار خواهد شد.