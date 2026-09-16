به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری ظهر چهارشنبه با حضور در منزل حاج مصطفی گراشی، پیرغلام اهلبیت(ع) و رئیس شورای عالی ستایشگری استان بوشهر، ضمن عیادت و احوالپرسی، با وی دیدار و گفتگو کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این دیدار، ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای این پیرغلام و خادم اهلبیت(ع)، به بیان مسائل و موضوعاتی پیرامون حوزه مداحان و جامعه ستایشگری استان پرداخت.
در این دیدار موضوعاتی از جمله تقویت جایگاه مداحان، ساماندهی فعالیتهای حوزه ستایشگری، آموزش تخصصی مداحی، حمایت از پیشکسوتان و بهرهگیری از ظرفیت و تجربیات آنان مطرح و درباره راهکارهای ارتقای این حوزه گفتوگو شد.
در این دیدار، علیرضا پولاد، رئیس کانون مداحان استان بوشهر و کربلایی ایمان میرشکاری، نایبرئیس خانه مداحان استان بوشهر نیز حضور داشتند.
در این دیدار بر ضرورت همدلی، تعامل و همکاری میان مجموعههای فرهنگی و جامعه مداحان استان برای تقویت و توسعه فعالیتهای ستایشگری اهلبیت(ع) تأکید شد.
در پایان این نشست حجتالاسلام قادری با اهداء تندیس متبرک رضوی از این پیرغلام بوشهری اهل بیت (ع) و رئیس شورای عالی ستایشگری استان بوشهر تقدیر کرد.
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