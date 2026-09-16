حیدرپور: ثبت حوادث اخیر بوشهر برای ماندگاری روایت مقاومت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رضا حیدرپور ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از «لوح وطن» اظهار کرد: ثبت و روایت تاریخ، ادامه مسیر روایتگری حماسه عاشورا و حضرت زینب(س) است و اگر ملتی تاریخ خود را روایت نکند، دیگران آن را روایت خواهند کرد.
وی افزود: روایتگری صرفاً یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه بخشی از دفاع و امنیت فرهنگی کشور به شمار میرود و باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به اهمیت ثبت وقایع اخیر در استان تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی بوشهر و قرار گرفتن این استان در سواحل خلیج فارس، ضروری است حوادث اخیر، آسیبهای واردشده به برخی یگانهای نظامی و زیرساختهای عمومی و همچنین حضور و همراهی مردم، بهصورت دقیق ثبت و روایت شود.
وی خاطرنشان کرد: ثبت این رویدادها موجب میشود واقعیتهای حوادث و همچنین فرهنگ ایثار و مقاومت مردم برای نسلهای آینده ماندگار شود.
«لوح وطن»؛ روایتی هنری از مقاومت
این برنامه با محوریت مقاومت، جنگ رمضان، آیین تشییع و خونخواهی قائد امت، با حضور جمعی از هنرمندان، روایتگران و علاقهمندان عرصه مستندگری استان بوشهر در سالن نیمای جنوب کتابخانه عمومی خلیج فارس برگزار شد.
در این مراسم، تعدادی از هنرمندان و روایتگران استان بوشهر با ارائه اشعار، روایتها و آثار خود، جلوههایی از مقاومت، جنگ رمضان و آیین تشییع و خونخواهی قائد امت را در قالبهای ادبی و هنری روایت کردند.
در بخش دیگری از این برنامه، از «لوح وطن» اثر علی یحیایی، هنرمند بوشهری، رونمایی شد؛ اثری که با استفاده از ۱۱۵ قطعه ترکش حاصل از جنگ اخیر شکل گرفته است.
این اثر با کنار هم قرار گرفتن قطعات ترکش، عبارت «زخمی عشقی وطنم» را به تصویر میکشد و تلاش دارد بخشی از وقایع و مفاهیم مرتبط با مقاومت و دفاع از وطن را در قالب هنر به مخاطب منتقل کند.
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