به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان کاظمی پس از پیروزی ۷۹ بر ۷۴ تیم ملی بسکتبال مقابل بحرین در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: بازی فوق‌العاده سختی بود و تا حدودی خودمان کار را برای خودمان دشوار کردیم. در ابتدای کوارتر سوم، برخی تصمیمات داوری نیز ما را تحت تأثیر قرار داد و به بحرین کمک کرد تا به بازی بازگردد. در نهایت، بازی بسیار سختی داشتیم و امیدواریم بتوانیم مرحله بعد، یعنی نیمه‌نهایی، را نیز با پیروزی پشت سر بگذاریم.



وی ادامه داد: شاید نکته‌ای که بسیاری از آن اطلاع نداشته باشند این است که سه، چهار بازیکن تیم با مصدومیت‌های جدی مواجه هستند. این موضوع باعث شده دست ما بسته‌تر باشد و کار برای تیم دشوار شود. با این حال، بازیکنان با تمام توان و غیرت خود به میدان می‌روند و تلاش می‌کنند به تیم کمک کنند.



کاظمی در ادامه با اشاره به دیدار چهار سال پیش برابر فیلیپین گفت: خاطرات چهار سال پیش و دیدار مقابل فیلیپین نیز با این پیروزی تا حدودی از ذهن ما پاک شد. هرچه به دقایق پایانی بازی نزدیک می‌شدیم، لحظات آن دیدار برایم تداعی می‌شد که خاطرات خوبی از آن نداشتیم.



ملی‌پوش بسکتبال ایران در پایان درباره دیدار نیمه‌نهایی برابر کره‌جنوبی گفت: خدا را شکر که به مرحله بعد راه پیدا کردیم و اکنون باید مقابل تیم بسیار خوبی مانند کره‌جنوبی قرار بگیریم. آنها تیم آماده‌ای هستند و همان تیمی هستند که در پنجره‌های انتخابی جام جهانی نیز مقابل آنها بازی کرده‌ایم. کره‌جنوبی تیم منسجم و خوبی است، اما امیدواریم بتوانیم این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم و به فینال برسیم.