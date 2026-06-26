به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: ما یادداشت تفاهمی داریم که بر اساس آن، نظارت بر بازرسی تأسیسات هستهای ایران برعهده آژانس است و ما آمادهایم تا فعالیتهای فنی خود را در ایران ادامه دهیم.
بر اساس این گزارش، «رافائل گروسی» در سخنانی افزود: جزئیات فعالیت آژانس در ایران و ترکیب کمیته هماهنگی ویژه روند بازرسی، در جریان مذاکرات ایران و آمریکا تعیین خواهد شد.
گروسی که شائبه سیاسیکاری در روند فعالیتهای حرفهای او همچنان وجود دارد، تصریح کرد: امیدواریم به زودی امکان ورود کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سایتهای هستهای ایران فراهم شود. رقیق سازی اورانیوم با غنای بالای ایران نیز یکی از گزینههای مطرح برای نحوه رسیدگی به ذخایر اورانیوم این کشور است.
وی همچنین مدعی شد: بر این باوریم که مواد هستهای ایران از زمان آخرین بازرسی آژانس در سال ۲۰۲۵ منتقل نشده است، اما باید این موضوع را به طور قطعی تأیید کنیم. باید این امکان را داشته باشیم که به تأسیسات هستهای ایران دسترسی پیدا کنیم تا از میزان اورانیوم غنی سازی شده موجود در آن مطلع شویم.
به گزارش مهر، در حالی که مقامهای کشورمان همیشه تأکید کردهاند که هر گونه انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج منتفی است، گروسی ادعا کرد: امکان انتقال اورانیوم غنی سازی شده از ایران به کشوری دیگر، در یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران تعیین میشود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که تا کنون حاضر نشده است تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ای ایران به عنوان یک کشور عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی) را محکوم کند، گفت: ایران اعلام کرده است به دنبال سلاح هستهای نیست، اما باید به کارشناسان ما اجازه داده شود تا با بازرسیهای میدانی، از این موضوع اطمینان حاصل کنند.
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