امداد رسانی به ۶حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۵ نفر در نزاع مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به شش حادثه رانندگی طی دو روز گذشته در استان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۲۴ نفر را در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد حوادث رانندگی با چهار مورد مربوط به برخورد خودروها با یکدیگر بوده است، ادامه داد: اگرچه این حوادث فوتی نداشتند اما ۱۴ نفر را راهی بیمارستان کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی سواری پراید کیلومتر ۲۵ محور شاهرود به میامی همزمان با بامداد جمعه خبر داد و افزود: به پنج مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

درخشان به حادثه سقوط پراید کیلومتر ۱۵۰ محور سبزوار به میامی اشاره داشت و توضیح داد: پنج مصدوم این سانحه رانندگی خدمات هلال احمر را دریافت کردند.

وی به وقوع دو مورد نزاع و درگیری کیلومتر ۵۰ محور سمنان به دامغان و شهرستان میامی روستای ارمیان اشاره کرد و افزود: در مجموع پنج حادثه دیده به مرکز درمانی منتقل شدند.