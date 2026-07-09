امداد به ۳ سانحه رانندگی در جاده های استان سمنان؛ ۹ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه سانحه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این حوادث فوتی نداشتند اما مصدومیت ۹ نفر را رقم زده است.

وی به حادثه برخورد کوییک و پراید کیلومتر ۲۳ محور شریف آباد به ایوانکی اشاره داشت و ادامه داد: این تصادف سه نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان واژگونی تیوولی کیلومتر ۱۲۸ محور قم به گرمسار را دیگر حادثه مهم رانندگی عنوان کرد و توضیح داد: به دو مصدوم این سانحه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

درخشان با تاکید به اینکه امدادگران به حادثه واژگونی اسپرتج کیلومتر ۳۵ محور شهمیرزاد به فولاد محله رسیدگی کردند، یادآور شد: چهار مصدوم حادثه امداد رسانی شدند.

وی اضافه کرد: از رانندگان درخواست داریم تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع این سوانح تلخ پیشگیری و خاطره سفر را برای خود و همراهان دلنشین کنند.