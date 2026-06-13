به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایشنامه «مجلس ضربت زدن» که زنده‌یاد بهرام بیضایی آن را در سال ۱۳۷۹ نوشته است با کارگردانی زهره صادقیان در هفتمین جلسه ایرانی‌خوانی سنگلج و آخرین نمایشنامه‌خوانی از آثار کمتر خوانده شده این درام‌نویس فقید، نمایشنامه خوانی می‌شود.

این اثر به گروه تئاتری می‌پردازد که قصد دارند نمایشی درباره حضرت علی(ع) روی صحنه ببرند.

در این نمایشنامه‌خوانی الهام همدست صحنه‌خوان و وحید آقارضایی، فرید اسلام‌زاده، حمیدرضا محمدی‌پور، یاشار خمسه، زهره صادقیان، بهاره جهانبانی، مصطفی خاتمیان و یاسین هونجانی، خوانش‌گران این اجرا هستند. طراحی و اجرای موسیقی را نیز محمدرضا طاهرزاده بر عهده دارد.

ایرانی‌خوانی سنگلج روز سه شنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۷ در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار می‌شود. ورود برای عموم علاقه‌مندان‌ آزاد و رایگان است.