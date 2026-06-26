حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این پروژه در شهرستان هلیلان اظهار داشت: برای نخستین بار، سامانه‌های هوشمند آبیاری در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه به همت دو کشاورز پیشرو و نمونه به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: این طرح در راستای توسعه کشاورزی پایدار، کاهش هدررفت منابع آبی و افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی طراحی و اجرا شده است و با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، امکان تنظیم دقیق میزان آب متناسب با نیاز گیاه و مدیریت هوشمند مزارع فراهم شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام تصریح کرد: کشاورزان با استفاده از این سیستم‌ها می‌توانند مصرف آب را بهینه‌سازی کنند و از هدررفت آن جلوگیری نمایند و این روش نوین، تحولی اساسی در شیوه‌های سنتی آبیاری منطقه ایجاد کرده است.

عزیزان در ادامه با تأکید بر اینکه این اقدام، الگویی ارزشمند برای سایر کشاورزان استان محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی از هرگونه اقدامی که به ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع آبی کمک کند، حمایت خواهد کرد و امیدوار است با ترویج این سیستم‌ها در مناطق دیگر، شاهد تحولی بنیادین در مدیریت کشاورزی استان باشیم.

وی در پایان با قدردانی از همت و تلاش کشاورزان پیشگام در اجرای این طرح، بیان کرد: توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، رمز عبور از چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی است و باید با همت جمعی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آینده‌ای پایدار برای این حوزه رقم زد.