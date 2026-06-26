محمد خیراندیش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با عاشورای حسینی و هفته قوه قضائیه ۱۴۰۵، سند مالکیت «مسجد مَلک‌آباد رستاق» این شهرستان، در قالب پویش «محرم یزد؛ هر روز یک شهرستان، یک سند مسجد و حسینیه» صادر و تحویل داده شد.

وی گفت: یکی از محوطه‌هایی که آثار آن به دوران ایلخانی تاریخ‌گذاری می‌شود، محوطه مَلک‌آباد است. متأسفانه به‌علت فرسایش بسیار زیاد، به‌جز بقایای مسجد که در سال‌های اخیر مرمت شده است، اثر معماری دیگری در سطح محوطه باقی نمانده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اشکذر افزود: بر اساس نمونه‌های به‌دست‌آمده، این روستا تا دوره ایلخانی مسکونی بوده و پس از آن به‌طور کامل متروک شده است. با توجه به ویژگی منطقه از لحاظ فرسایش خاک و شن‌های روان، صدور سند مسجد مَلک‌آباد و تثبیت آن که با همکاری منابع طبیعی و اداره اوقاف صورت گرفت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.