سهم ۲.۵ درصدی یزد از ارزش افزوده کشاورزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی آغاز شامگاه شنبه در نشست با خبرنگاران یزد با اشاره به موضوع تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی اظهار کرد: سال‌ها تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی از دغدغه‌های جدی مسئولان کشور بود که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این موضوع وارد مرحله اجرایی شد.

وی افزود: پیش از اجرای این قانون، در روند صدور اسناد کشاورزی با محدودیت‌هایی ناشی از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مواجه بودیم که صدور سند شش‌دانگ را تنها برای اراضی با حدنصاب مشخص امکان‌پذیر می‌کرد.

سرپرست امور اراضی استان یزد ادامه داد: بر اساس ضوابط قبلی، باغات چند هکتاری صرفا مشمول صدور سند شش‌دانگ می‌شدند، در حالی که یکی از مطالبات اصلی بهره‌برداران و کشاورزان استان یزد دریافت سند شش‌دانگ برای اراضی خود بود و استقبال چندانی از اسناد مشاعی نمی‌شد.

آغاز تصریح کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این امکان فراهم شده است که بدون در نظر گرفتن حدنصاب اراضی زراعی و باغی، برای اراضی کشاورزی سند شش‌دانگ صادر شود.

وی بیان کرد: بر این اساس اگر ملکی تا پیش از خرداد ۱۴۰۳ به صورت مفروز تفکیک شده باشد و همجوارهای آن متعلق به مالک نباشد، مالک می‌تواند درخواست صدور سند ارائه دهد و برای هر میزان مساحت سند شش‌دانگ دریافت کند.

یزد؛ استانی با بهره‌وری بالای کشاورزی

سرپرست امور اراضی استان یزد در ادامه به وضعیت بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: استان یزد با حدود ۱۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی تنها حدود ۰.۸ درصد از اراضی کشاورزی کشور و حدود ۰.۹ درصد از منابع آب کشور را در اختیار دارد، اما با همین میزان منابع حدود ۱.۵ درصد از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده بهره‌وری بالای بخش کشاورزی استان است و به دلیل تولید محصولات اقتصادی توسط کشاورزان، حدود ۲.۵ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور نیز به استان یزد اختصاص یافته است.

آغاز همچنین با اشاره به تولیدات بخش کشاورزی استان بیان کرد: مجموع تولیدات زراعی، باغی و دامی استان یزد سالانه حدود یک میلیون و ۸۲۴ هزار تن است که در حدود ۱۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی تولید می‌شود.

وی گفت: از این میزان حدود ۹۳ هزار هکتار باغات، ۳۴ هزار هکتار اراضی زراعی و حدود دو هزار و ۲۰۰ هکتار گلخانه است؛ به عبارتی ۷۲.۵ درصد اراضی کشاورزی استان باغی، ۲۶.۵ درصد زراعی و حدود ۱.۷ درصد نیز گلخانه‌ای است.

سرپرست امور اراضی استان یزد افزود: با وجود اینکه سهم اراضی کشاورزی از مساحت استان بسیار محدود و حدود یک تا یک و نیم درصد است و یزد امروز به عنوان استانی صنعتی شناخته می‌شود، اما حفظ همین میزان اراضی کشاورزی برای امنیت غذایی، اشتغال روستایی، حفظ محیط زیست و سلامت جامعه اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: استان یزد در حوزه تولیدات گلخانه‌ای نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در سطح و تولید گلخانه‌ای رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.

آغاز با اشاره به سابقه اصلاحات ارضی در استان یزد گفت: در گذشته حدود سه هزار پارچه آبادی در استان وجود داشته که از این تعداد حدود دو هزار و ۲۰۰ پارچه آبادی در جریان اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ مشمول اجرای طرح شدند و اراضی از مالکین گرفته و به زارعین واگذار شد.

وی افزود: با وجود گذشت دهه‌ها از اجرای این طرح، هنوز حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار سند مربوط به اصلاحات ارضی در استان باقی مانده که نیازمند تعیین تکلیف مالکیت است.

سرپرست امور اراضی استان یزد با اشاره به گستردگی حوزه مدیریت زمین در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵ مرجع تخصصی مرتبط با زمین در استان فعال هستند که امور اراضی در ۱۰ مورد از این مراجع نقش دبیرخانه را بر عهده دارد.

وی همچنین از وجود ۹ هزار و ۶۵۰ پرونده واگذاری زمین برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در استان خبر داد و گفت: مجموع مساحت این واگذاری‌ها حدود ۸۷۰ میلیون مترمربع معادل ۸۷ هزار و ۸۸۰ هکتار است که از این تعداد حدود سه هزار و ۷۰۰ مورد مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی است.

۹۵ درصد مساحت یزد تحت مدیریت جهاد کشاورزی

آغاز با بیان اینکه مساحت استان یزد بیش از هفت میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار است، گفت: این استان دارای ۱۲ شهرستان و ۷۵ دهستان است و حدود ۹۵ درصد مساحت آن تحت مدیریت و حاکمیت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی افزود: در مجموع بیش از هفت میلیون و ۲۳۸ هزار هکتار از عرصه‌های استان در حوزه امور اراضی و منابع طبیعی مدیریت می‌شود که شامل عرصه‌های مرتعی، جنگلی، بیشه‌زار و سایر پوشش‌های گیاهی است.

سرپرست امور اراضی استان یزد گفت: بیش از چهار میلیون هکتار از این عرصه‌ها را مراتع با درجات مختلف از فقیر تا عالی تشکیل می‌دهد و بر اساس قوانین، واگذاری اراضی مرتعی در صورت کمتر بودن پوشش گیاهی از ۳۰ درصد امکان‌پذیر است، در حالی که واگذاری جنگل‌ها ممنوع است.

واگذاری اراضی برای نیروگاه‌های خورشیدی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۳۰ مورد زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی به مساحت حدود ۶ هزار و ۴۵۰ هکتار در استان واگذار شده است.

آغاز افزود: از این میزان حدود سه هزار و ۳۶۲ هکتار در سال ۱۴۰۴ واگذار شده و در همین سال حدود ۴۵۰ پرونده در هیئت مربوطه بررسی شد که ۹۱ مورد آن به دلیل عدم اجرای طرح فسخ قرارداد شد.

برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز

سرپرست امور اراضی استان یزد با اشاره به نظارت بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: تاکنون حدود هفت هزار و ۲۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی شده که مساحت آن حدود ۱۶۵ هکتار بوده است.

وی افزود: از این تعداد، در حدود دو هزار و ۲۵۰ مورد اجرای قانون و قلع و قمع انجام شده است.

آغاز خاطرنشان کرد: شناسایی این موارد از طریق پایش هوشمند، بازدیدهای دوره‌ای و گزارش‌های مردمی انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از طریق شماره ۱۳۱ گزارش دهند.

وی در پایان از اجرای طرح صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی به صورت پایلوت در سه شهرستان خبر داد و گفت: امسال برای اراضی کشاورزی استان بدون محدودیت مساحت صدور سند اراضی کشاورزی خواهیم داشت که مالکین محترم می‌توانند مراجعه کنند.

سرپرست امور اراضی استان یزد افزود: شهرستان‌های تفت، خاتم و میبد به عنوان پایلوت برای مفروز کردن اراضی کشاورزی و تسهیل در صدور اسناد و تثبیت مالکیت انتخاب شده‌اند و در همین راستا تاکنون برای بخشی از اراضی کشاورزی اسناد صادر شده است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حفاظت از خاک و منابع طبیعی گفت: اراضی کشاورزی در استان یزد بسیار محدود است و حفظ آنها برای محیط زیست و سلامت جامعه اهمیت بالایی دارد، چرا که هر گیاه بالغ می‌تواند اکسیژن مورد نیاز یک تا دو انسان را تأمین کند. همچنین تشکیل تنها یک سانتی‌متر خاک ممکن است صدها سال زمان نیاز داشته باشد، بنابراین حفاظت از خاک و اراضی کشاورزی باید به‌عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.