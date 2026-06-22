خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آیین افتتاحیه طرح جهادی «شهید سید روح‌الله عجمیان» ظهر دوشنبه با هدف بهسازی، شاداب‌سازی و زیباسازی فضاهای آموزشی، با حضور جمعی از مسئولان اجرایی، فرهنگی و نظامی در هنرستان فنی دخترانه الزهرا (س) شهرستان بهاباد برگزار شد.

طرح شهید عجمیان؛ بستری برای تربیت نسل تراز انقلاب

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد، در این مراسم ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، در تبیین اهداف این طرح اظهار داشت: طرح شهید عجمیان فراتر از یک اقدام عمرانی صرف، بستری برای تربیت پایه و هویت‌بخشی به نسل جوان است.

سرهنگ علی دهقان‌کریم‌آباد، افزود: این حرکت جهادی در راستای تحقق فرمان اعتلای بسیج و منطبق بر ساحت‌های شش‌گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طراحی شده و هدف نهایی آن، تربیت دانش‌آموز در تراز انقلاب اسلامی و گام برداشتن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی است.

وی با تقدیر از هم‌افزایی ارکان مختلف بسیج در این رویداد، تصریح کرد: مشارکت فعال دانش‌آموزان بسیجی در کنار گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی، فرهنگیان، طلاب و محلات، تجلی روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بدنه بسیج و جامعه است.

روحیه جهادی؛ گره‌گشای چالش‌های فرهنگی و اجتماعی

امام‌جمعه بهاباد، در ادامه این مراسم با تأکید بر اینکه روحیه جهادی گره‌گشای بسیاری از چالش‌های فرهنگی و اجتماعی است، افزود: گروه‌های جهادی با حضور خالصانه در میدان‌های سخت و محرومیت‌زدایی، نه‌تنها در مدیریت بحران‌های احتمالی نقش‌آفرین هستند، بلکه با انجام کارهای عام‌المنفعه، درس ایثار و فداکاری را به‌صورت عملی به نسل جوان می‌آموزند.

حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، افزود: مشارکت در بهسازی مدارس، مصداق بارز «جهاد تبیین» در عرصه عمل است که باعث ایجاد روحیه نشاط، امید و همدلی در جامعه دانش‌آموزی می‌شود.

تبدیل مدارس به کانون‌های فرهنگی محلات

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد، در تکمیل مباحث مطرح‌شده با اشاره به اهمیت محیط فیزیکی مدرسه در فرآیند یادگیری، تصریح کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که محیط‌های آموزشی استاندارد، زیبا و بهسازی‌شده، نقش مستقیمی در افزایش انگیزه، آرامش روانی و بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان دارد.

علیرضا تیموری بیان داشت: طرح شهید عجمیان فرصتی طلایی است تا با مشارکت خودِ دانش‌آموزان و گروه‌های جهادی، فضایی پویا، بانشاط و درخور شأن فرزندان این مرزوبوم ایجاد کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه همکاری آموزش و پرورش با بسیج سازندگی یک اولویت راهبردی است، گفت: هدف ما این است که با بهره‌گیری از توان گروه‌های جهادی، مدارس را از حالت یک ساختمان ساده به «کانون‌های فرهنگی محلات» تبدیل کنیم.

تیموری تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که دانش‌آموزان با مشارکت در رنگ‌آمیزی، بهسازی و تعمیرات جزئی مدرسه خود، مهارت‌های زندگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را بیاموزند و نسبت به «خانه دوم» خود احساس تعلق بیشتری پیدا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از ۴۵۶۲ دانش‌آموز در آموزشگاه‌های شهرستان، تعداد ۶۴ دانش‌آموز جهت همکاری در اجرای طرح عجمیان ثبت‌نام کرده‌اند و این طرح هم‌اکنون در ۲۰ آموزشگاه این شهرستان در حال انجام است.