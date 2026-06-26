ایران از موضع قدرت وارد عرصه دیپلماسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا علیاکبری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر ماهنشان گفت: برخی تصور میکنند مذاکره به معنای عقبنشینی یا اعتماد به دشمن است، در حالی که این برداشت، ناقص و نادرست است. دشمنی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، ریشهای و مبنایی است و هیچگاه به معنای چشمپوشی از اصول انقلاب و منافع ملی نخواهد بود.
وی افزود: مذاکره در شرایط کنونی، ادامه جنگ در عرصه سیاسی و حقوقی است. همانگونه که در میدان نبرد، دشمن را شکست میدهیم، در عرصه دیپلماسی نیز باید آن پیروزی را به یک سند رسمی و حقوقی تبدیل کنیم. جمهوری اسلامی ایران از موضع ضعف وارد مذاکرات نشده، بلکه این مذاکرات نتیجه اقتدار کشور و پذیرش بخشی از مطالبات منطقی ایران از سوی طرف مقابل است.
امام جمعه ماهنشان با اشاره به نقش بازدارندگی قدرت دفاعی کشور تصریح کرد: بیانیه اخیر سپاه پاسداران درباره تنگه هرمز نشان داد که قدرت نظامی جمهوری اسلامی همچنان پشتوانه اصلی دیپلماسی است و در صورت لزوم، از این ظرفیت در دفاع از منافع ملی استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از توان و اقتدار خود برای تثبیت امنیت و منافع راهبردی بهره میگیرد و چنانچه مسیر دیپلماسی به نتیجه مطلوب نرسد، کشور ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خود را در اختیار دارد.
حجتالاسلام علیاکبری با اشاره به تحرکات اخیر دستگاه دیپلماسی کشور خاطرنشان کرد: برگزاری مذاکرات در سوئیس، سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به عمان، سفر رئیسجمهور و وزیر امور خارجه به پاکستان، برنامه سفر وزیر امور خارجه به عراق و همچنین سفر قریبالوقوع رئیس مجلس به چین، نشاندهنده ورود جمهوری اسلامی ایران به مرحلهای از دیپلماسی فعال، چندجانبه و چندلایه برای تثبیت دستاوردهای سیاسی و راهبردی کشور است.
وی با تأکید بر اعتماد مردم به مسئولان نظام گفت: مردم به دلسوزی و تعهد مسئولان اعتماد دارند، اما باید مراقب بود که دشمن با ایجاد خطای محاسباتی، اهداف خود را دنبال نکند. تجربههای گذشته در مواجهه با آمریکا نباید فراموش شود و مسئله خونخواهی و قصاص عاملان شهادت رهبر شهید و دیگر شهدای کشور، حقی مسلم برای ملت ایران است و این مطالبه هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد.
آزادگان سرافراز نماد صبر، استقامت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند
امام جمعه ماهنشان با گرامیداشت پنجم تیرماه، روز تجلیل از اسرا و مفقودین، اظهار کرد: آزادگان سرافراز نماد صبر، استقامت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند و مفقودان نیز جلوهای از ایثار و فداکاری در راه عزت و امنیت کشور به شمار میروند. پاسداشت این مناسبت، تجلیل از فرهنگ ایثار و انتقال این ارزشها به نسلهای آینده است.
امام جمعه ماهنشان با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه پیشگیری از اعتیاد، گفت: مقابله مؤثر با مواد مخدر تنها با اقدامات انتظامی محقق نمیشود، بلکه آگاهسازی و فرهنگسازی در جامعه، مهمترین راهکار برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی است.
حجتالاسلام علیاکبری اظهار کرد: آنچه در مقابله با مواد مخدر از اهمیت ویژهای برخوردار است، فرهنگسازی و آگاهسازی جامعه است و در این زمینه همه نهادها و دستگاهها، بهویژه مجموعههای فرهنگی، وظیفهای خطیر بر عهده دارند.
وی افزود: اگر فرهنگ صحیح پیشگیری از اعتیاد در جامعه نهادینه شود و آگاهی عمومی نسبت به آسیبهای مواد مخدر افزایش یابد، بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی در این حوزه کاهش خواهد یافت.
امام جمعه ماهنشان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در شهرستان، تصریح کرد: متأسفانه شهرستان ماهنشان با آمار قابل توجهی از مصرف مواد مخدر مواجه است و کارنامه نهادهای فرهنگی در زمینه پیشگیری، آموزش و آگاهسازی، کارنامهای قابل دفاع نیست.
وی ادامه داد: انتظار میرود دستگاههای فرهنگی با اجرای برنامههای مستمر، هدفمند و اثرگذار، نقش خود را در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کنند، اما متأسفانه تاکنون عملکرد قابل توجهی از سوی این نهادها مشاهده نشده و نوعی بیتفاوتی نسبت به این مسئله وجود دارد.
حجتالاسلام علیاکبری از مسئولان استانی و شهرستانی خواست با برنامهریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات اساسی، زمینه تقویت فعالیتهای فرهنگی و پیشگیرانه در حوزه مبارزه با مواد مخدر را فراهم کنند.
حقوق دولتی معادن به شهرستان بازگردانده شود
امام جمعه ماهنشان همچنین با اشاره به فرارسیدن دهم تیرماه، روز صنعت و معدن، این مناسبت را به فعالان این عرصه تبریک گفت و اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند معدنی شهرستان ماهنشان، انتظار میرود مسئولان نگاه ویژهای به این منطقه داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم بهرهمندی مردم شهرستان از ظرفیت معادن، خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معادن باید در خود شهرستان هزینه شود تا زمینه توسعه زیرساختها، عمران و آبادانی منطقه فراهم شود.
حجتالاسلام علیاکبری همچنین خواستار احداث ساختمانی در شأن مجموعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان، افزایش اختیارات مدیران شهرستانی و جذب نیروهای متخصص، متعهد و بومی شد و گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و تقویت ساختار اداری این حوزه میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال شهرستان ایفا کند.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه ویژه مسئولان استانی و ملی، ظرفیتهای عظیم معدنی ماهنشان بیش از گذشته در مسیر توسعه، اشتغالآفرینی و پیشرفت این شهرستان به کار گرفته شود.
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