امام جمعه قم: اقدام مغایر رهنمودهای رهبری، خلاف شرع و قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان، مردم و کودکان بی‌گناه، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را نشانه وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار کرد: دشمن با تصور اینکه می‌تواند با ترور رهبر جامعه اسلامی، فرماندهان و مردم بی‌گناه، اراده ملت ایران را در هم بشکند، دچار خطایی بزرگ و جبران‌ناپذیر شد.



وی با اشاره به تجربه تاریخی عاشورا افزود: همان‌گونه که یزید گمان می‌کرد با به شهادت رساندن حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌تواند نور حق را خاموش کند، دشمنان امروز نیز تصور کردند با شهادت رهبر انقلاب و حمله به مردم، مسیر مقاومت متوقف خواهد شد، در حالی که فرهنگ شهادت در مکتب اسلام پایان راه نیست، بلکه آغاز حرکتی تازه، بیداری ملت‌ها و احیای ارزش‌های الهی است.



امام جمعه قم ادامه داد: تاریخ اسلام نشان داده است که هرگاه جبهه باطل دست به جنایت علیه مؤمنان زده، ناخواسته زمینه گسترش مظلومیت و افزایش گرایش مردم به جبهه حق را فراهم کرده است و این حقیقت در واقعه عاشورا نیز به روشنی نمایان شد.



وی خاطرنشان کرد: اسارت اهل‌بیت (ع) و مظلومیت خاندان پیامبر (ص)، پرده از حقیقت حکومت اموی برداشت و امروز نیز شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان و مردم بی‌گناه، ملت ایران را بیش از گذشته حول محور ولایت و مقاومت متحد کرده است.



حضور مردم، پاسخ قاطع به توطئه دشمن است



سعیدی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در مراسم تشییع و عزاداری، جلوه‌ای از نصرت الهی و بصیرت ملت ایران است، گفت: دشمن در پی ایجاد شکاف و ناامیدی در جامعه بود اما نتیجه اقدامات جنایتکارانه او، انسجام بیشتر مردم و تقویت پیوند آنان با نظام اسلامی و رهبری شد.



وی افزود: ملت ایران با حضور گسترده خود به دشمنان اعلام کرد که ولایت، ایمان و اعتقاد مردم با ترور، تهدید و حملات نظامی از میان نخواهد رفت و این حضور مردمی در حقیقت یک همه‌پرسی میدانی در حمایت از انقلاب اسلامی، ولایت و آرمان‌های شهدا بود.



امام جمعه قم تصریح کرد: خون انسان‌های بی‌گناه هرگز موجب نابودی ایمان ملت‌ها نمی‌شود، بلکه به رشد روحیه ایثار، مقاومت و استقامت می‌انجامد و همان‌گونه که در طول تاریخ اسلام، خون شهیدان پایه‌های حکومت‌های ظلم را متزلزل کرده است، امروز نیز ملت‌های ایران، لبنان، غزه و دیگر جوامع اسلامی با تکیه بر فرهنگ شهادت در برابر مستکبران ایستاده‌اند.



وی ادامه داد: دشمنان هرگز نتوانسته‌اند حقیقت این فرهنگ را درک کنند و همواره گمان کرده‌اند که با ابزارهای نظامی، بمب، موشک و ترور می‌توانند اراده ملت‌های مؤمن را از میان ببرند، در حالی که سلاح مظلومیت و خون شهیدان، قدرتی فراتر از تجهیزات نظامی دارد.



همه باید در مسیر ولایت حرکت کنند



آیت الله سعیدی با اشاره به استمرار خط امامت پس از واقعه عاشورا اظهار کرد: پس از شهادت حضرت سیدالشهدا (ع)، هدایت جامعه اسلامی به امام سجاد (ع) منتقل شد و همه یاران اهل‌بیت (ع) در مسائل مختلف از امام زمان خود تبعیت کردند و حتی در دشوارترین شرایط، تصمیم‌های خود را با نظر آن حضرت هماهنگ می‌کردند.



وی افزود: این الگوی تاریخی، امروز نیز برای جامعه اسلامی راهگشا است و پس از شهادت رهبر انقلاب، همه وظیفه دارند در چارچوب رهنمودها و منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و از هرگونه اقدامی که موجب تضعیف وحدت و انسجام جامعه شود، پرهیز داشته باشند.



امام جمعه قم تأکید کرد: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد برخلاف مسیر تعیین‌شده از سوی ولایت حرکت کند، زیرا هر اقدامی که در تعارض با منویات رهبر معظم انقلاب باشد، مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.



وی با اشاره به تلاش دشمن برای تحریف واقعیت‌ها از طریق جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی‌های نادرست گفت: در شرایط کنونی لازم است همه جریان‌های سیاسی و مسئولان، خطوط قرمز نظام اسلامی را که از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم شده است، رعایت کنند و اجازه ندهند دشمن از فضای گفت‌وگوها و تحولات سیاسی برای ایجاد اختلاف و تضعیف جبهه داخلی سوءاستفاده کند.



سعیدی در پایان با دعا برای عزت و اقتدار اسلام و ملت ایران، از خداوند متعال خواست مردم و مسئولان را در مسیر حق، ولایت و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم بدارد.