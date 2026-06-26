معادن بم باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم این شهر ادا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر بم با اشاره به شخصیت آیتالله صدوقی، وی را الگویی مناسب برای ائمه جمعه دانست و گفت: یکی از ویژگیهای برجسته این شهید بزرگوار در دسترس بودن برای مردم بود؛ به گونهای که هر فردی به راحتی میتوانست با ایشان دیدار و گفتوگو کند.
وی افزود: امام جمعه باید اهل جماعت و در میان مردم باشد تا مردم بدانند در زمان برگزاری نماز جماعت میتوانند به راحتی با او ارتباط بگیرند و مسائل خود را مطرح کنند.
امام جمعه بم با بیان اینکه آیتالله صدوقی اهل شعار نبود، اظهار کرد: اهل شعار نبودن یعنی در مواقع حساس در کنار مردم بودن و در برابر کم کاریها و تخلفات سکوت نکردن است و این شهید بزرگوار با شجاعت و بدون ملاحظه نسبت به مسئولان، مطالبات مردم را مطرح میکرد و از بیان حقایق هراسی نداشت.
دهقانی، همچنین به روحیه جوان پذیری آیتالله صدوقی اشاره کرد و گفت: صمیمیت و ارتباط نزدیک این شهید با جوانان از دیگر ویژگیهای مهم شخصیتی او بود که میتواند برای ائمه جمعه الگو باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عرصه سیاست را از دیگر حوزههای مهم خدمت دانست و افزود: در روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان، مکتب شهید آیتالله رئیسی میتواند الگویی مناسب برای مسئولان باشد؛ الگویی که بر خدمت صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات مردم تأکید دارد.
امام جمعه بم با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان گفت: بم یکی از شهرهای ثروتمند از نظر منابع معدنی است، اما مردم سهم چندانی از این ثروتها نمیبینند.
دهقانی، افزود: معدنداران شهرستان بم باید پاسخ دهند که سودهای کلانی که از معادن این منطقه به دست میآورند در چه مسیری هزینه میشود و مسئولیت اجتماعی آنان در قبال شهر بم تا چه اندازه انجام شده است.
وی ادامه داد: اگر کارگران در این معادن فعالیت نمیکردند، چنین سودهایی نیز به دست نمیآمد؛ بنابراین انتظار میرود صاحبان معادن در توسعه و آبادانی شهر و مناطق محل فعالیت خود نقش جدیتری ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، این پدیده را تهدیدی برای فرهنگ و بنیان خانوادهها دانست و تصریح کرد: در کنار اقدامات دستگاههای مسئول، خانوادهها نقش مهمی در پیشگیری دارند و پدران و مادران باید مراقبت بیشتری نسبت به فرزندان خود داشته باشند.
دهقانی، از همراهی و تلاش مسئولان و مردم در برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم قدردانی کرد و گفت: از استاندار کرمان، فرمانده سپاه ثارالله، فرماندهی نیروی انتظامی استان، فرماندار بم و دیگر مسئولان که در کنار مردم حضور داشتند تشکر میکنم.
امام جمعه بم همچنین از مدیرکل صدا و سیمای استان کرمان بهدلیل حضور میدانی و پوشش مناسب مراسم عزاداری قدردانی کرد و افزود: صحنههای زیبایی از شور و شعور حسینی مردم بم به سراسر کشور و حتی خارج از کشور مخابره شد.
وی در پایان با تقدیر ویژه از شهرداری بم و کارکنان این مجموعه گفت: شهرداری و نیروهای آن در ایام تاسوعا و عاشورا بهصورت شبانهروزی برای برگزاری مراسم تلاش کردند.
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