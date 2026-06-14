به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، پیش از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مسئولان قضایی شهرستان بم، با تبیین جایگاه خدمت‌رسانی به مردم اظهار داشت: اهمیت والای «حج» به عنوان نمادی از برآورده کردن حاجات مؤمن و رفع مشکلات خلق خدا همواره مورد تأکید است، اما گره‌گشایی از کار مردم، ادای دین به جامعه و مصداق واقعی یاری رساندن به همنوع است که ارزشی بسیار بالاتر از ۱۰ حج دارد.

وی با اشاره به نقش محوری دستگاه قضا در حل و فصل پرونده‌ها افزود: دستگاه قضایی مأمن شهروندان برای احقاق حقوق است و بسیاری از مردم با چالش‌ها و گرفتاری‌هایی مواجه‌اند که انتظار دارند این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت عدل و انصاف برطرف شود.

امام جمعه بم ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در دستگاه قضایی این شهرستان گفت: خوشبختانه در بم شاهد اهتمام ویژه‌ای به حل مشکلات مردم هستیم و بنده در مقاطع حساس، از جمله دوران اغتشاشات، دلسوزی و جدیت قضات و کارکنان دستگاه قضا را از نزدیک لمس کردم؛ دلسوزی صادقانه‌ای که گویی برای حل مشکلات فرزندان خود گام برمی‌دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تعهد و دغدغه‌مندی رئیس دادگستری بم برای پیگیری حقوق عامه، ابراز امیدواری کرد که با ورود ایشان به این عرصه، شاهد گام‌های مؤثرتر و بلندتری در مسیر احقاق حقوق مردم باشیم.

امام جمعه بم، شجاعت و حسن خلق را دو اولویت اصلی و مطالبه مردم از دستگاه قضا برشمرد و تأکید کرد: شجاعت در برخورد قاطع با متخلفان و پایبندی بدون اغماض به قانون، از ارکان اصلی دستگاه قضاست که خوشبختانه این شاخصه‌ها در سراسر کشور و به‌ویژه در شهرستان بم به خوبی رعایت می‌شود.

حجت‌الاسلام دهقانی، ضمن آرزوی توفیق برای تمام دست‌اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر لزوم پاسداری از خون شهدا و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.