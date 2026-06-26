دهشیری: نقش روشنگری امام سجاد(ع) ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: امام سجاد و حضرت زینب در خطبه‌خوانی و روشن کردن حقایق برای مردم نقش داشتند و اتفاقات کربلا را تببین کردند که چگونه به وقوع پیوست بنابراین نقش امام سجاد در این خصوص بسیار ستودنی است.

وی افزود: امام سجاد(ع) در طول دوران زندگی با علم، آگاهی، روشنگری و عمل به وظیفه امامت خود عمل کردند؛ حضور مردم در میدان، مراسم‌های عزاداری و نظایر آن از آثار روشنگری‌های امام سجاد در خصوص عاشورا است.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: یازدهم محرم روز تجلیل از اسرا و مفقودین نامگذاری شده، در جنگ هشت ساله دفاع مقدس عده‌ای از عزیزان به اسارت برده شدند که نام آزادگان را گرفته و عده‌ای نیز مفقود شده و هیچ اثری از آنان باقی نمانده است.

دهشیری تصریح کرد: در راس شهدای هفتم‌ تیر، شهید بهشتی قرار دارد و شهید طباطبایی‌نژاد اولین نماینده شهید مردم اردستان در مجلس نیز همراه با شهیدان تفویضی و بخشایش از جمله شهدای شهرستان اردستان در واقعه هفتم تیر هستند.

وی ادامه داد: هفتم تیر سالروز شهادت معمار بزرگ قوه قضائیه شهید بهشتی است که روز قوه قضائیه نامگذاری شده و همه معتقدند اگر شهید بهشتی در راس این قوه قرار نداشت به این شکلی که الان وجود دارد شاهد آن نبودیم که رهبر شهید نیز تعابیر عالی در خصوص این شهید بزرگوار داشتند.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد:‌ روز جهانی مبارزه با مواد مخدر پنجم تیر ماه است، امروزه یکی از بلاهای جامعه اعتیاد به مواد مخدر بوده که گریبان‌گیر برخی افراد شده بنابراین باید از زحمات نیروی انتظامی در راستای کشف و ضبط مواد مخدر، قدردانی کرد.

دهشیری با اشاره به مذاکرات، بیان کرد: در ارتباط با مذاکرات باید از افراد و تفریط پرهیز کرد و از نفوذ دشمن در میان مردم جلوگیری شود، پیام رهبر انقلاب در خصوص زمان، مفاد و برخی مختصات ویژه تفاهم‌نامه بوده که نظر دیگری داشته است.

وی ضمن تشکر از دست‌اندرکاران عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، یادآور شد: جلسات و عزاداری‌ها در قالب روضه‌های خانگی و نظایر آن ادامه داشته باشد چرا که این عزاداری‌ها مایه برکت ملت خواهد بود.