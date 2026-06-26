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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

حفظ عزت ایران در مذاکرات منوط به تحقق شروط رهبری است

حفظ عزت ایران در مذاکرات منوط به تحقق شروط رهبری است

قزوین- امام جمعه موقت ضیاءآباد با تأکید بر اینکه عزت ملت ایران نباید در مذاکرات خدشه‌دار شود، گفت: تحقق شروط هفت‌گانه رهبر معظم انقلاب، مطالبه ملت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن زنگنه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضیاءآباد با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، بر لزوم تقویت تقوا، انجام واجبات و ترک محرمات تأکید کرد.

وی با گرامیداشت روز تجلیل از آزادگان، از ایثار و استقامت اسرای دوران دفاع مقدس به‌ویژه مرحوم حاج حسین لشکری یاد کرد و گفت: ملت ایران همواره قدردان فداکاری آزادگان و شهدا است.

امام جمعه موقت ضیاءآباد با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع) و ورود کاروان اسرای کربلا به کوفه، نقش امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) را در تبیین و زنده نگه داشتن پیام عاشورا بی‌بدیل دانست و اظهار کرد: اگر جهاد تبیین این بزرگواران نبود، پیام قیام عاشورا به نسل‌های بعد منتقل نمی‌شد.

زنگنه همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب، هفته قوه قضائیه را به مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تبریک گفت.

وی با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت، حمایت کشورهای غربی از رژیم بعث عراق در استفاده از سلاح‌های شیمیایی را یادآور شد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان از حقوق ملت کوتاه نخواهد آمد.

امام جمعه موقت ضیاءآباد با تأکید بر ضرورت تعامل با کشورهای جهان، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از دیپلماسی عزتمندانه حمایت کرده است، اما در برابر رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه مشروعیتی قائل نیست.

وی درباره روند مذاکرات نیز گفت: ملت ایران انتظار دارد هرگونه توافق یا تصمیم در چارچوب منافع ملی و با رعایت شروط اعلام‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب دنبال شود و شورای عالی امنیت ملی نیز این مطالبات را مدنظر قرار دهد.

زنگنه در پایان با اشاره به فرهنگ عاشورا خاطرنشان کرد: ملت ایران همانند امام حسین (ع) زیر بار ذلت نخواهد رفت و حفظ عزت، استقلال و اقتدار کشور مهم‌ترین اصل در برابر دشمنان است.

کد مطلب 6871242

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