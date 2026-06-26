امام جمعه خوی: ملت ایران بر تحقق کامل شروط تفاهم ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌ خانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خوی، با تاکید بر ضرورت وحدت حول محور ولایت، گفت: جمهوری اسلامی تنها در صورت تحقق کامل شروط اعلام‌شده به مسیر تفاهم ادامه خواهد داد و در برابر هرگونه زیاده‌خواهی دشمن با اقتدار خواهد ایستاد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم‌نامه اخیر، اظهار کرد: امروز همه جریان‌های سیاسی و نیروهای انقلابی باید با تبعیت از ولایت، از هرگونه اختلاف و دوقطبی‌سازی پرهیز کنند و تحقق شروط جمهوری اسلامی را مطالبه کنند.

وی با بیان اینکه تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، رفع کامل تحریم‌ها، جبران خسارت‌ها و صیانت از حقوق ملت از مطالبات قطعی جمهوری اسلامی است، افزود: اقتدار نیروهای مسلح و مقاومت ملت ایران، معادلات منطقه را تغییر داده و اعتراف تحلیلگران غربی به ناکامی آمریکا، گواه این واقعیت است.

امام جمعه خوی در ادامه با گرامیداشت هفته حقوق بشر آمریکایی، آمریکا را نماد نقض حقوق ملت‌ها دانست و با اشاره به حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی، کودتاها، تحریم‌ها و جنایت‌های متعدد علیه ملت ایران، بر استمرار ایستادگی ملت ایران در برابر سیاست‌ های استکباری تاکید کرد.

وی همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد(ع)، رعایت حقوق یتیمان و حمایت از مستضعفان را از مهم‌ترین آموزه‌های اهل‌بیت(ع) برشمرد.

امام جمعه خوی در خطبه نخست نیز با اشاره به درس‌های عاشورا، بی‌تفاوتی در برابر جبهه حق را عامل تقویت جبهه باطل دانست و بر ضرورت بصیرت، غیرت دینی و حضور به‌موقع در صحنه تأکید کرد.