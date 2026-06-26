حفظ انسجام ملی و هوشیاری در برابر دشمن، ضرورت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین نوفرستی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بیرجند، با گرامیداشت دوازدهم محرم و سالروز شهادت امام سجاد (ع)، این امام بزرگوار را نماد صبر، استقامت و پیامرسان نهضت عاشورا دانست و اظهار کرد: نقش امام زینالعابدین (ع) در زنده نگه داشتن پیام کربلا، یکی از مهمترین جلوههای استمرار نهضت حسینی است.
وی با اشاره به سالروز سوءقصد نافرجام به مقام معظم رهبری در ششم تیرماه سال ۱۳۶۰، این حادثه را نمونهای از دشمنی مستمر جریانهای معاند با انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: مشیت الهی بر حفظ وجود رهبر معظم انقلاب تعلق گرفت تا انقلاب اسلامی از هدایت و رهبری ایشان در دهههای بعد بهرهمند شود.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با گرامیداشت سالگرد حادثه هفتم تیر و شهادت آیتالله بهشتی و جمعی از یاران انقلاب، گفت: دشمنان گمان میکردند با ترور شخصیتهای اثرگذار میتوانند نظام اسلامی را متوقف کنند، اما این جنایت نه تنها به هدف آنان نرسید، بلکه موجب استحکام بیشتر پایههای انقلاب شد.
نوفرستی با مرور حوادث مهم سال ۱۳۶۰، از شکست حصر آبادان، عملیات فتحالمبین و آزادسازی خرمشهر به عنوان نقاط عطف دفاع مقدس یاد کرد و افزود: این پیروزیها نشان داد جمهوری اسلامی با وجود همه توطئهها، مسیر اقتدار و تثبیت خود را با قدرت ادامه داده است.
وی در ادامه، انسجام ملی و همدلی مردم با ولایت فقیه را از مهمترین سرمایههای کشور برشمرد و تصریح کرد: حفظ این وحدت و هوشیاری در برابر نقشههای دشمنان، ضرورتی انکارناپذیر برای عبور از چالشهای پیشرو است.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین بر پیگیری مطالبات راهبردی جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: پایان تجاوزها در جبهه مقاومت، صیانت از حقوق هستهای کشور، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، لغو کامل تحریمها و تحقق حقوق ملت ایران باید با جدیت دنبال شود.
نوفرستی با هشدار نسبت به بدعهدی آمریکا، خاطرنشان کرد: مسئولان باید در تصمیمگیریهای خود نسبت به رفتار و سابقه دشمنان دقت داشته باشند، زیرا تجربه نشان داده است که طرفهای مقابل به تعهدات خود پایبند نیستند.
وی با استناد به صلح حدیبیه، دیپلماسی عزتمندانه را نیازمند اقتدار، هوشمندی و جهاد سیاسی دانست و اظهار کرد: دفاع از حقوق ملت باید همراه با عزت، قدرت و هوشیاری دنبال شود تا دشمن امکان سوءاستفاده پیدا نکند.
امام جمعه موقت بیرجند در پایان با تأکید بر حقانیت اسلام و مسیر ولایت، ابراز امیدواری کرد ملت ایران با استمرار این راه، آیندهای روشن، عزتمند و همراه با عاقبتبهخیری را تجربه کند.
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