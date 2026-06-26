به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بردسکن اظهار کرد: جمهوری اسلامی در هرگونه مذاکره و تصمیم‌گیری، عزت و اقتدار خود را حفظ خواهد کرد و ملت ایران نیز در برابر دشمنان هرگز از آرمان‌های انقلاب و خون شهدا عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه بردسکن بر ضرورت معرفت‌افزایی در کنار عزاداری تأکید کرد و افزود: مکتب عاشورا درس صبر، استقامت، تواضع و مقاومت است و عزاداران باید در کنار اقامه شعائر حسینی، این آموزه‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرند.

وی با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، سپاه، ارتش و فراجا را دژ مستحکم ملت ایران دانست و اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور حاصل جانفشانی نیروهای مسلح است و نباید در برابر خواسته‌های دشمنان برای تضعیف توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی کوتاه آمد.

امینی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، از خدمات دستگاه قضایی در برقراری عدالت و مقابله با فساد قدردانی کرد و خواستار استمرار این مسیر در راستای احقاق حقوق مردم شد.