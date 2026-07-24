امینی: ایمان و استقامت، عامل پیروزی ملت ایران در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته بردسکن، با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، از اعضای ستاد نماز جمعه بهعنوان خادمان مردم قدردانی کرد و یاد مرحوم حجت الاسلام مشکینی و حجتالاسلام احمدزاده امامین جمعه سابق بردسکن را گرامی داشت.
امام جمعه بردسکن با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: ملت ایران ماههاست در برابر دشمن ایستادگی کرده و امروز نشانههای استیصال دشمن بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.
وی با بیان اینکه ایمان به خداوند و استقامت رمز پیروزی ملت ایران است، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود همه فشارها و توطئهها به اهداف خود نرسیدهاند و ملت ایران با تکیه بر وعده الهی و مقاومت، آنان را ناکام گذاشته است.
امینی تأکید کرد: مردم از تهدیدها و تبلیغات دشمن هراس نداشته باشند، چرا که وعده خداوند حق است و پیروزی از آنِ جبهه حق خواهد بود.
امام جمعه بردسکن با اشاره به وضعیت بازار گفت: با وجود گرانی، کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و دولت باید با برنامهریزی، گرانی را کنترل کند.
وی همچنین از برخی اظهار نظرهای مسئولان انتقاد کرد و گفت: مسئولان باید از موضع اقتدار سخن بگویند و اولویتهای اصلی کشور را در تصمیم گیریها و موضعگیریهای خود مورد توجه قرار دهند.
امینی با گرامیداشت هفته ملی مهارت و فنی و حرفهای، از خدمات مجموعه فنی و حرفهای قدردانی کرد و افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به نیروی کار ماهر نیاز دارد و جوانان نباید تنها به مدرک دانشگاهی اکتفا کنند، بلکه با فراگیری مهارتهای فنی و تخصصی، زمینه اشتغال و آینده شغلی خود را فراهم سازند.
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