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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

لزوم توسعه خطوط ریلی ترانزیتی کشور؛ استاندران رئیس جمهور استانها هستند

لزوم توسعه خطوط ریلی ترانزیتی کشور؛ استاندران رئیس جمهور استانها هستند

ارومیه - رئیس جمهور با تاکید بر توسعه خطوط ریلی و ترانزیتی کشور گفت:برخی گشایش‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان روز جمعه در نشست مشترک با مدیران حوزه مرز و راه‌سازی آذربایجان‌غربی با تاکید بر افزایش اختیارات استانداران، گفت: دامنه اختیارات استانداران به گونه‌ای افزایش یافته که آنان در عمل «رییس ‌جمهور استان» محسوب می‌شوند و می‌توانند برای رفع مشکلات و پیشبرد امور مناطق تحت مدیریت خود، با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

وی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات تاریخی استان‌ها ناشی از آن بوده که تصمیم‌گیران، شناخت دقیقی از موانع و ظرفیت‌های هر منطقه نداشته‌اند و در نتیجه، راهکارهایی ارائه شده که با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته است.

وی افزود: افزایش اختیارات استانداران و تقویت قدرت تصمیم‌گیری آنان، زمینه را برای نگاهی واقع ‌بینانه‌تر به مسائل و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی متناسب با شرایط هر استان فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند روند توسعه و رفع چالش‌های محلی را تسریع کند.

رییس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی گشایش‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی، تصریح کرد: هرگونه موفقیت و دستاورد در این مسیر، در راستای تقویت زیرساخت‌های کشور و اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

پزشکیان با تاکید بر اهمیت توسعه شبکه ریلی کشور، خواستار تسریع در اجرای خطوط ریلی ترانزیتی شد و گفت: با اولویت‌بندی تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق، باید ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه در استان آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی آن، بیش از پیش ارتقا یابد تا این استان بتواند نقش موثرتری در تجارت و ترانزیت بین‌المللی ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان توسعه و منابع در دسترس، خاطرنشان کرد: توسعه بدون توجه به ظرفیت‌ها و منابع موجود، می‌تواند در آینده مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند؛ لازم است نگاه به توسعه از رویکردی تک‌بعدی فاصله گرفته و با نگاهی جامع و پایدار دنبال شود.

رییس ‌جمهور در پایان با تاکید بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه بزرگراه ارومیه–تبریز، این طرح را یکی از مطالبات مهم مردم منطقه دانست و افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید با بسیج امکانات و توان خود، روند اجرای این پروژه را شتاب بخشند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد

کد مطلب 6871315

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