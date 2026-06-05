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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

بختیاری: ملت ایران با هوشیاری در صحنه حضور دارند

بختیاری: ملت ایران با هوشیاری در صحنه حضور دارند

چناران- امام جمعه چناران گفت: ملت ایران با هوشیاری و ایستادگی در برابر توطئه‌ دشمن، همچنان در صحنه حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان چناران با بیان اینکه شرط شکوفایی انسان، فطرت است، اظهار کرد: خداوند متعال محبت خود را در دل انسانها قرار داده و راه رسیدن به محبت الهی و شکوفایی فطرت، محبت اهل‌ بیت (ع) و قرار گرفتن در وادی معصومین (ع) است چرا که آنان راه عشق و حب الهی را به انسان نشان می‌دهند.

امام جمعه چناران با اشاره به جایگاه محبت در مسیر توحید بیان کرد: بالاترین مرتبه توحیدی، توحید به محبت است و رسالت پیامبران و ائمه معصومین (ع) نیز شکوفا ساختن همین فطرت خداجوی در وجود انسانها است.

وی افزود: کسانی که هنوز آتش گناه را در وجود خود خاموش نکرده‌اند، بیش از دیگران نیازمند این جرقه‌های هدایت و بیداری هستند.

بختیاری عامل تحول و قابلیت تحول‌ پذیری را از موضوعات مهم در مسیر رشد انسان دانست و تصریح کرد: شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت، شرط اصلی تحول و مهمترین ویژگی تحول پذیری در این مسیر، صداقت با خویشتن و رو راست بودن با خویش است.

امام جمعه چناران با اشاره به سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد و ارتحال امام راحل (ره) خاطرنشان کرد: قیام ۱۵ خرداد به دنبال تبعید امام خمینی (ره) شکل گرفت و مردم در اعتراض به این اقدام به خیابان آمدند و رویدادی در تاریخ ایران ثبت شد و یاد آن همواره زنده است.

وی همچنین به ولادت امام کاظم (ع) و شهادت میثم تمار یار باوفای امیرالمؤمنین (ع) اشاره کرد و گفت: میثم تمار از پیش‌قراولان فرهنگ ایثار و وفاداری بود و شهادت او نیز همچون سایر شهدا، چهره یزیدیان تاریخ را رسوا کرد.

کد مطلب 6851027

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