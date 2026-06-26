گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی امارات (وام)،‌ عبدالله بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد.

بر اساس گزارش وام، دوطرف در این تماس تلفنی درباره وضعیت کلی منطقه و تازه ترین تحولات پس از توافق حاصل شده در خصوص یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بحث و گفتگو کردند.

عبدالله بن زاید آل نهیان در این تماس با نادیده گرفتن همکاری کشورش با آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران، بر اهمیت پایبندی کامل به مفاد توافق، تضمین توقف فوری و جامع خصومت‌ها در منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و اصول حسن همجواری، پایبندی دقیق به قوانین بین‌المللی و حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی دریانوردی بین‌المللی، از جمله تضمین جریان روان ترافیک در تنگه هرمز، تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جاری به نتایج مثبتی منجر شود که امنیت و ثبات پایدار را در منطقه محقق سازد و خاطرنشان کردند که دیپلماسی جدی و گفتگوی مسئولانه بهترین راه برای مقابله با همه بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است تا آرمان‌های مردم منطقه برای رفاه و توسعه محقق شود.