  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

برنامه رقابت ووشوکاران ایران در سازمان همکاری شانگهای مشخص شد

برنامه رقابت ووشوکاران ایران در سازمان همکاری شانگهای مشخص شد

قرعه ملی‌پوشان ووشو ساندا کشورمان برای شرکت در رقابت‌های ساندا کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) برگزار شد و برنامه ملی پوشان ایران مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های ووشو ساندا کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) با حضور اعضای کادرفنی و سرپرست تیم اعزامی به چین در سالن محل برگزاری رقابت‌ها واقع در آنلو برگزار شد و ملی‌پوشان دختر و پسر ایران، قرعه و رقبای خود را شناختند.

بر این اساس در وزن ۵۲- دختران، سوگند سینکایی در مرحله نخست به مصاف نماینده ماکائو خواهد رفت و در صورت پیروزی با نماینده هند مصاف خواهد داشت.

در وزن ۵۶- دختران، سوگند سلیمی در مرحله نخست به مصاف نماینده قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده نمایندگان چین و هند مصاف خواهد داشت.

در وزن ۶۰- دختران، دیانا رحیمی در مرحله نخست به مصاف نماینده قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده نمایندگان هند و ماکائو مصاف خواهد داشت.

در وزن ۶۰- پسران، مهدی کرمانی در دور نخست با نماینده کامبوج مبارزه خواهد داشت و در صورت برتری، به مصاف برنده تاجیکستان و قرقیزستان خواهد رفت.

در وزن ۶۵- پسران، شجاع پناهی در دور نخست به مصاف نماینده قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی در مرحله بعد با نماینده هند پیکار خواهد داشت.

در وزن ۷۰- پسران، عرفان محرمی در دور نخست به مصاف نماینده قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی، در دور بعد با سانداکار افغانستانی مصاف خواهد داشت.

در وزن ۷۵- پسران، سهیل موسوی در دور نخست به مصاف رقیبی از قزاقستان خواهد رفت و در صورت برتری، در مرحله بعد رقیبی از بین تاجیکستان و قرقیزستان خواهد داشت.

و در وزن ۸۰- پسران نیز رضا کرمی در دور نخست به مصاف رقیبی از افغانستان می‌رود و در صورت برتری در دور بعدی با رقیب قزاق مبارزه خواهد داشت.

مبارزات فوق، فردا شنبه ۶ تیرماه از صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد و تا عصر ادامه خواهد داشت. هم‌چنین سوگند سلیمی و دیانا رحیمی از صبح روز یکشنبه مبارزه خواهند داشت.

کد مطلب 6871441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها