برنامه رقابت ووشوکاران ایران در سازمان همکاری شانگهای مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های ووشو ساندا کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) با حضور اعضای کادرفنی و سرپرست تیم اعزامی به چین در سالن محل برگزاری رقابت‌ها واقع در آنلو برگزار شد و ملی‌پوشان دختر و پسر ایران، قرعه و رقبای خود را شناختند.

بر این اساس در وزن ۵۲- دختران، سوگند سینکایی در مرحله نخست به مصاف نماینده ماکائو خواهد رفت و در صورت پیروزی با نماینده هند مصاف خواهد داشت.

در وزن ۵۶- دختران، سوگند سلیمی در مرحله نخست به مصاف نماینده قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده نمایندگان چین و هند مصاف خواهد داشت.

در وزن ۶۰- دختران، دیانا رحیمی در مرحله نخست به مصاف نماینده قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده نمایندگان هند و ماکائو مصاف خواهد داشت.

در وزن ۶۰- پسران، مهدی کرمانی در دور نخست با نماینده کامبوج مبارزه خواهد داشت و در صورت برتری، به مصاف برنده تاجیکستان و قرقیزستان خواهد رفت.

در وزن ۶۵- پسران، شجاع پناهی در دور نخست به مصاف نماینده قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی در مرحله بعد با نماینده هند پیکار خواهد داشت.

در وزن ۷۰- پسران، عرفان محرمی در دور نخست به مصاف نماینده قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی، در دور بعد با سانداکار افغانستانی مصاف خواهد داشت.

در وزن ۷۵- پسران، سهیل موسوی در دور نخست به مصاف رقیبی از قزاقستان خواهد رفت و در صورت برتری، در مرحله بعد رقیبی از بین تاجیکستان و قرقیزستان خواهد داشت.

و در وزن ۸۰- پسران نیز رضا کرمی در دور نخست به مصاف رقیبی از افغانستان می‌رود و در صورت برتری در دور بعدی با رقیب قزاق مبارزه خواهد داشت.

مبارزات فوق، فردا شنبه ۶ تیرماه از صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد و تا عصر ادامه خواهد داشت. هم‌چنین سوگند سلیمی و دیانا رحیمی از صبح روز یکشنبه مبارزه خواهند داشت.