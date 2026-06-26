  1. استانها
  2. گیلان
۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

ادارات گیلان روز «شنبه» با دو ساعت تاخیر آغاز می شوند

ادارات گیلان روز «شنبه» با دو ساعت تاخیر آغاز می شوند

رشت- استانداری گیلان اعلام کرد: با توجه به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت ۶:۳۰ صبح شنبه کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند با دو ساعت تأخیر شناور در محل کار حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر،با ابلاغ استانداری گیلان و در راستای اجرای دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در روز شنبه ۶ تیرماه، در صورت نیاز، با حداکثر دو ساعت تأخیر و به‌صورت شناور در محل کار حاضر شوند.

با توجه به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران مقابل تیم ملی مصر در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه، این تصمیم با هدف فراهم کردن فرصت همراهی کارکنان با این رویداد مهم ملی در کنار خانواده و در راستای تقویت روحیه، همدلی و غرور ملی اتخاذ شده است.

بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادها، شهرداری ها، مراکز آموزش عالی و بانک های استان موظف‌اند ضمن اجرای این ابلاغیه، برنامه‌ریزی لازم را به‌گونه‌ای انجام دهند که ارائه خدمات به مردم بدون وقفه و با حفظ کیفیت و نظم اداری ادامه یابد.

استانداری گیلان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان را به مردم شریف و ولایتمدار استان تسلیت و تعزیت عرض می‌کند.

کد مطلب 6871468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها