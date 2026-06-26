به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی شامگاه جمعه با بیان اینکه به دستور استاندار فعالیت اداره‌ها، بانک‌ها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان زنجان در روز شنبه ۶ تیرماه با یک ساعت و نیم تأخیر و از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز خواهد شد، افزود: این تصمیم با توجه به برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی مصر در چارچوب مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ اتخاذ شده است که ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ششم تیرماه برگزار می‌شود.

وی با آرزوی پیروزی برای تیم ملی فوتبال کشورمان این اقدام را در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی عنوان کرد تا تمامی کارکنان بتوانند با فراغ بال و بدون دغدغه، این دیدار هیجان‌انگیز را دنبال کنند.

حقیقی گفت: این دستورالعمل شامل دستگاه‌های خدمت‌رسان و بهداشت و درمان نمی‌شود و این مراکز طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.