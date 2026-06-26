به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام برخی منابع آگاه یک پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده شهرستان سیریک اصابت کرده است. این منبع تأیید کرده است که چند ساعت پیش از این حادثه، شلیک اخطار به کشتی‌های خارج از نظم ایرانی که مخل دریانوردی بودند، انجام شده بود.

نیروی دریایی سپاه طی دو روز گذشته اعلام کرده بود که تنها مسیر امن برای تردد شناورها، مسیر تعیین‌شده از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران با نظارت و مدیریت سپاه پاسداران است که از جنوب جزیره لارک برای ورود و خروج به خلیج‌فارس از دهانه تنگه هرمز عبور می‌کند. هر مسیر دیگری کاملاً خطرناک و غیرقابل‌پذیرش اعلام شده است.

همزمان، ستاد فرماندهی ارتش تروریست آمریکا نیز حمله به جنوب ایران در استان هرمزگان، شهرستان سیریک را تأیید کرد.

این در حالی است که پیش‌تر، در هفته‌های گذشته، دو منبع آب در این شهرستان که یکی از کم‌آب‌ترین و گرم‌ترین مناطق ایران محسوب می‌شود، هدف حمله قرار گرفته و باعث قطعی آب در بخش بمانی و بندر کوهستان شده بود.

گفتنی است صدای انفجار در دیگر شهرستان‌های استان هرمزگان شنیده نشده و هم‌اکنون هیچ صدایی مبنی بر شلیک یا اصابت پرتابه جدیدی به گوش نمی‌رسد و آرامش دوباره برقرار شده است.