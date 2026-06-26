طغیان آقا کریم در رختکن پرسپولیس؛ شما لایق آسیا نبودید، فقط حرف زدید

به گزارش خبرنگار مهر، شکست ۲ بر یک تیم فوتبال پرسپولیس برابر چادرملو در تورنمنت سه جانبه کسب سهمیه آسیا با واکنش تند کریم باقری در رختکن این تیم همراه شد.

باقری که از عملکرد بازیکنان به شدت ناراحت بود، پس از پایان مسابقه در جمع اعضای تیم حاضر شد و با لحنی انتقادی خطاب به آنها گفت: شما هیچ‌کدام لایق حضور در آسیا نبودید. تمام فصل فقط حرف زدید؛ حرف، حرف و باز هم حرف، اما در زمین نتوانستید انتظارات را برآورده کنید.

وی همچنین با اشاره به عملکرد ضعیف سرخپوشان در طول فصل، از بازیکنان خواست مسئولیت نتایج را بپذیرند و کمتر حرف بزنید فکر کنید.

باقری پس از ترک رختکن، در میکسدزون ورزشگاه اکباتان نیز مقابل خبرنگاران حاضر شد و درباره شرایط پرسپولیس گفت: زمانی که تیم می‌بازد، کل باشگاه باخته است و نمی‌شود همه چیز را گردن بازیکنان انداخت. متأسفانه در این یکی دو سال پرسپولیس شرایط خوبی نداشت و تعویض مربی و بازیکن باعث شد این شرایط ایجاد شود. امیدوارم برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا پرسپولیس دوباره جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

وی درباره حواشی مربوط به مذاکره با دراگان اسکوچیچ در حالی که تیم سرمربی داشت، اظهار کرد: متاسفانه تیم مربی داشت و این حواشی به تیم ضربه زد. فقط در فوتبال ایران چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و همین حواشی هم به تیم ما آسیب زد.