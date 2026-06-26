حجت الاسلام اختردانش: پیروزی روایت اصیل عاشورا در گرو جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش، شامگاه جمعه در دوازدهمین شب از مراسم عزای سیدالشهدای کربلا که به همت هیئت رزمندگان اسلام در حرم مطهر شهدای این شهر برگزار شد، از اهمیت تبیین حقایق دینی گفت و اظهار کرد: پیروزی «روایت اصیل عاشورا» در گرو جهاد تبیین است تا اجازه ندهیم روایت‌های غلط بر حقیقت این واقعه برتری یابند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه، با اشاره به ضرورت الگوگیری از قرآن کریم در شئون زندگی گفت: اگر بخواهیم کشور را بر اساس آموزه‌های الهی پیش ببریم، باید مسیر خود را قرآنی کنیم؛ چرا که مسیر امام حسین (ع) مسیری کاملاً قرآنی است.

وی با تأکید بر روایت برتر که اگر حقیقت برای مردم گفته نشود آنها دروغ دشمن را باور می‌کنند، تصریح کرد: اگر ما با قدرت، روایت درست و حق را تعریف نکنیم، دشمن با داستان‌های دروغ و زرق‌وبرق رسانه‌ای، حقیقت را در ذهن‌ها پاک می‌کند و مردم را به اشتباه می‌اندازد.

حجت‌الاسلام اختردانش با یادآوری نقش برجسته بانوی کربلا، اظهار کرد: حضرت زینب (س) در آن زمان، بزرگ‌ترین «راوی» و «گوینده‌ی حقیقت» بود. وی افزود: ایشان با حضور در میان مردم، حقایق کربلا را تعریف کرد تا اجازه ندهد دشمن با دروغ‌های خود، چهره‌ی امام حسین (ع) را نزد مردم بشکند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه امروز در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اگر فقط تماشاگر باشیم و دنبال توئیت‌های بی‌اساس باشیم، اجازه می‌دهیم دشمن داستانِ خود را به ما تحمیل کند، ادامه داد: ما باید با بیان درست حقایق، روایت اصلی و برتر خودمان را برای دنیا تعریف کنیم.

مبارزه با عادی‌سازی گناه و ضرورت مطالبه‌گری

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به ضرورت مطالبه‌گری و عدم عادی‌سازی در حوزه عفاف و حجاب گفت: نباید اجازه داد گناه در جامعه عادی‌سازی شود و نباید اجازه داد با شکستن «قبح گناه»، مسیر اصلاح از میان برود.

وی افزود: برخی مأموریت دارند با هدف ریختن قبح گناه، نظم اخلاقی جامعه را هدف قرار دهند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه مطالبه‌گری محدود به حوزه حجاب و عفاف نداشت و گفت: باید در عملکرد قضات، مسئولان اداری و کارشناسان اقتصادی نیز مطالبه‌گری جاری باشد.

وی افزود: تنها با مطالبه‌گریِ هدفمند، محبت و امید، و با دست به دست هم دادن مردم می‌توانیم کشور را در ریل صحیح قرار دهیم.