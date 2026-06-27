به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت‌های گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی بسته شد که اسپانیا با کسب هفت امتیاز به عنوان تیم نخست و کیپ‌ورد با سه امتیاز به عنوان تیم دوم جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند تا یکی از غیرمنتظره‌ترین نتایج این دوره از مسابقات رقم بخورد.

اسپانیا مطابق پیش‌بینی‌ها توانست با ارائه عملکردی باثبات، صدرنشین این گروه شود. لاروخا با اتکا به ترکیبی جوان و باتجربه، بدون شکست از مرحله گروهی عبور کرد و بار دیگر خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کرد.

اما بدون تردید، مهم‌ترین اتفاق گروه H به نام کیپ‌ورد ثبت شد. کشوری کوچک در غرب آفریقا که جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر دارد و تا پیش از افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم، هرگز فرصت حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان را پیدا نکرده بود.

کیپ‌ورد که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، نه تنها توانست جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کند، بلکه با نمایشی فراتر از انتظار، راهی مرحله حذفی شد تا یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام را رقم بزند. این تیم که در سال‌های اخیر به تدریج در فوتبال آفریقا رشد کرده بود، حالا نام خود را در تاریخ فوتبال این کشور ماندگار کرده است.

صعود نماینده آفریقا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چرا که بسیاری از کارشناسان افزایش سهمیه جام جهانی را فرصتی برای حضور تیم‌های کوچک‌تر می‌دانستند؛ تیم‌هایی که شاید در فرمت ۳۲ تیمی هرگز به جام جهانی نمی‌رسیدند. کیپ‌ورد حالا به بهترین شکل از این فرصت استفاده کرده و به نخستین حضور خود در جام جهانی، صعود به مرحله حذفی را نیز اضافه کرده است.

در مقابل، اروگوئه و عربستان سعودی با کسب تنها دو امتیاز خیلی زود از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند. حذف اروگوئه، قهرمان دو دوره جام جهانی، یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌های مرحله گروهی محسوب می‌شود و عربستان نیز نتوانست پس از نمایش‌های امیدوارکننده سال‌های اخیر، به مرحله بعدی راه پیدا کند.

به این ترتیب گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ با یک پیام روشن به پایان رسید؛ افزایش تعداد تیم‌ها تنها به معنای حضور بیشتر کشورها نیست، بلکه می‌تواند به خلق داستان‌های تازه و شگفتی‌هایی منجر شود که کیپ‌ورد، مهم‌ترین نمونه آن در این دوره از رقابت‌ها به شمار می‌رود.