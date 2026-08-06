فورلان به خانه بازگشت/ اسطوره اروگوئه سرمربی «لا سلسته» شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیگو فورلان، اسطوره فوتبال اروگوئه و برنده توپ طلای جام جهانی ۲۰۱۰، به فوتبال کشورش بازگشت و هدایت تیم ملی اروگوئه را بر عهده گرفت.

فورلان که پس از پایان دوران بازیگری تجربه کوتاهی در عرصه مربیگری داشت، با تصمیم فدراسیون فوتبال اروگوئه جانشین مارسلو بیلسا شد و به عنوان سرمربی جدید «لا سلسته» معرفی شد. این تصمیم پس از حذف زودهنگام اروگوئه از جام جهانی ۲۰۲۶ اتخاذ شد و فورلان در نخستین تجربه خود روی نیمکت تیم ملی کشورش، هدایت اروگوئه را در دیدارهای پیش‌رو بر عهده خواهد داشت.

فورلان یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال اروگوئه به شمار می‌رود. او در ۱۱۲ بازی ملی، ۳۶ گل به ثمر رساند، همراه این تیم قهرمان کوپا آمریکا ۲۰۱۱ شد و در جام جهانی ۲۰۱۰ نیز با نمایش درخشان خود عنوان بهترین بازیکن مسابقات را کسب کرد.