حملات رژیم صهیونیستی به سوریه در قنیطره و درعا 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه گزارش داد که نظامیان ارتش صهیونیستی متشکل از ۸ خودروی نظامی و یک تانک، از نقطه تل ابوالغیثار به سمت منطقه وادی الرقاد در مرز اداری بین استان‌های قنیطره و درعا حرکت کرده و سپس وارد شهرک جمله در حومه غربی درعا (جنوب سوریه) شده و در محله‌های آن مستقر شدند.

این خبرگزاری افزود که پهپادها در حین انجام عملیات یورش و بازرسی منازل توسط نظامیان صهیونیست ، بر فراز منطقه پرواز می‌کردند.

پیش از این نیز یک گشتی ارتش صهیونیستی متشکل از ۷ خودرو به روستای معریه در حومه غربی درعا نفوذ کرده و تعدادی از منازل را بازرسی کرده و عابران را متوقف و از آنها بازجویی کردند.

همچنین، یک دسته دیگر از نظامیان رژیم، متشکل از ۴ خودروی نظامی به روستای عین زیوان در حومه جنوبی قنیطره نفوذ کرده و به خانه‌ای یورش برده و یکی از ساکنان آن را برای چندین ساعت بازداشت کرد.

این تحولات همزمان با ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی در داخل اراضی سوریه است که در ماه‌های اخیر تشدید شده و شامل عملیات یورش و بازرسی منازل غیرنظامیان، ایجاد موانع و انجام بازداشت‌هایی شامل غیرنظامیان از جمله کشاورزان و کودکان بوده است.

پس از سقوط حاکمیت بشار اسد در سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، تل آویو در سایه سکوت حاکمیت تروریستی جدید در این کشور، علاوه بر موشک باران تجهیزات سنگین ارتش در مناطق مختلف بخش‌های راهبردی زیادی از خاک سوریه را در اشغال خود گرفت.