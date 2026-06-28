تجاوز اسرائیل به جنوب سوریه به بهانه «منطقه امنیتی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، نظامیان صهیونیست تحت عنوان منطقه امنیتی در جنوب سوریه به حومه درعا تجاوز کرده و ۲ تن را در این منطقه هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست صبح امروز به سمت وادی الرقاد تا روستای جمله واقع در حومه غربی درعا پیشروی کردند. تک تیراندازهای صهیونیست نیز بر بلندی های تله المغر مستقر شدند. اشغالگران صهیونیست با تیربارهای خود به سمت مناطق کشاورزی منطقه تیراندازی کردند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست تعدادی از افراد مسلح در منطقه امنیتی جنوب سوریه را هدف قرار دادند. لازم به ذکر است که این رژیم در سوریه نیز مانند لبنان با اشغال بخش هایی از جنوب این کشور به بهانه منطقه امنیتی در حال تجاوز به خانه های مردم سوریه و هدف قرار دادن آنها است.