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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

آرامش جوی در بوشهر تا یکشنبه؛ سواحل و فراساحل از دوشنبه مواج است

آرامش جوی در بوشهر تا یکشنبه؛ سواحل و فراساحل از دوشنبه مواج است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی استان آرام پیش‌بینی می‌شود، اما از ظهر دوشنبه با افزایش سرعت وزش باد، سواحل و فراساحل به‌تناوب مواج است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا فردا (یکشنبه) وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی بر استان حاکم است و غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد پدیده غالب در این مدت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از ظهر دوشنبه با افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.

کد مطلب 6878910

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