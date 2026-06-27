ادعای رادیو ارتش اسرائیل درباره کاهش نیروهای اشغالگر در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد، ارتش این رژیم تعداد نیروهای خود را در جنوب لبنان کاهش می دهد و بخشی از تیپ های جنگی را خارج خواهد کرد.

در این گزارش آمده است: ارتش اسرائیل به زودی عملیات جا به جایی نیروهای مستقر در نوار غزه و جنوب لبنان را آغاز خواهد کرد.

لازم به ذکر است دولت غربگرای لبنان با امضای یک توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی تحت نظارت آمریکا به تثبیت اشغالگری این رژیم در مناطق جنوبی لبنان و خلع سلاح مقاومت که تنها گزینه در برابر تجاوزات صهیونیست ها به شمار می رود تن داده است.

نتانیاهو بارها اعلام کرده که این رژیم از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. به نظر می رسد برنامه ارتش اشغالگر برای کاهش نیروها در جنوب لبنان یک اقدام تاکتیکی بوده و به معنی عقب نشینی از این منطقه نیست.