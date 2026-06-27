دبیرکل حزب لبنانی: هیچ صلحی با دشمن اسرائیلی وجود نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، حنا غریب دبیرکل حزب کمونیست لبنان تاکید کرد: ما از ابتدا عادی سازی روابط با تل آویو از طریق توافق تسریم مرزهای دریایی مخالف بودیم پس چگونه با توافق تسلیم در برابر دشمن اسرائیلی موافقت کنیم؟

وی اضافه کرد: هیچ صلحی با رژیم نژاد پرست و نسل کش وجود نخواهد داشت. باید همگان برای بر هم زدن توافقنامه ننگین و ذلت بار متحد شویم.

پیشتر نیز مردم لبنان با حضور در خیابان ها اعتراض خود را به توافق دولت غربگرای این کشور با رژیم صهیونیستی تحت نظارت آمریکا نشان داده بودند؛ توافقی که باعث خلع سلاح مقاومت و تثبیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور می شود.